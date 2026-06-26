Totodată, au fost stabilite responsabilităţile-cheie pentru principalele instituţii implicate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Guvern, portofelul digital va permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să stocheze în siguranţă documente electronice (permis de conducere, diplome universitare, card de sănătate etc.).

Fiecare utilizator va deţine controlul deplin asupra propriilor date personale, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informaţii suplimentare (de exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data de naştere, fără a dezvălui CNP-ul). Toate datele personale rămân stocate exclusiv în infrastructura naţională.

Mai mult, caracterul interoperabil al portofelului le permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să acceseze servicii în orice stat membru al Uniunii Europene, facilitând astfel mobilitatea şi accesul la servicii transfrontaliere.

Totodată, au fost stabilite responsabilităţile-cheie pentru principalele instituţii implicate:

- Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu asigură coordonarea grupului de lucru interinstituţional creat în cadrul Comisiei RoEUDIW, cu misiunea de a construi cadrul legal şi capacitatea de implementare a proiectului românesc privind portofelul european de identitate digitală.

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) acţionează ca autoritate de supraveghere a ecosistemului EUDIW şi punct unic de contact pentru cooperarea transfrontalieră. MEDAT coordonează guvernanţa, inclusiv elaborarea actelor normative şi relaţia cu actorii publici şi privaţi. De asemenea, asigură monitorizarea tehnică a soluţiilor implementate.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este furnizorul oficial al aplicaţiei mobile (RO Wallet) şi al infrastructurii de backend. Totodată, MAI emite datele de identificare a persoanei (PID) la nivel de asigurare "ridicat" şi oferă atestate pentru verificarea vârstei, găzduind soluţia în HUB-ul MAI

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) îndeplineşte următoarele roluri:

Access Certificate Authority (ACA) - emite certificate de acces pentru participanţii la ecosistem (furnizori de portofel, emitenţi şi beneficiari);

Provider of Registration Certificates - emite certificate de înregistrare pentru toţi beneficiarii înregistraţi în registrul entităţilor care furnizează servicii în portofelul electronic;

Administrator de Registru - asigură dezvoltarea, administrarea şi mentenanţa registrului centralizat al beneficiarilor (Relying Parties), precum şi a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental - componenta de Cloud Intern;

Attestation Scheme Provider - asigură dezvoltarea, administrarea şi actualizarea schemelor naţionale de atestate (calificate şi necalificate), precum şi a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental - componenta de Cloud Intern.

Dezvoltarea soluţiei şi a ecosistemului RoEUDIW se realizează etapizat, pe parcursul mai multor faze succesive, fiecare construind pe rezultatele celei anterioare. Pe parcursul primei faze (2026), eforturile sunt concentrate pe implementarea primei versiuni a aplicaţiei mobile RoEUDIW, emiterea PID şi dezvoltarea funcţionalităţii de verificare a vârstei şi pe finalizarea cadrului normativ.

"România valorifică eficient resursele disponibile, construind proiectul pe baza unor soluţii tehnice şi scheme de certificare preluate din ţări europene avansate, cu care au fost deja iniţiate colaborări. În acest context, România va adopta şi utiliza soluţia germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluţiilor EUDI Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre, precum şi a strategiilor de dezvoltare pe termen lung ale ecosistemului. Viziunea Germaniei privind un ecosistem EUDI Wallet complet, care pune accent atât pe inovaţie, cât şi pe protecţia utilizatorilor, reflectă angajamentul faţă de valorile europene ale confidenţialităţii, securităţii şi suveranităţii datelor, pe care România le împărtăşeşte profund, iar prin adoptarea acestei soluţii România reduce duplicarea eforturilor şi contribuie la un ecosistem colaborativ, bazat pe inovaţie împărtăşită. Soluţia germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite României să beneficieze în mod gratuit de toate resursele necesare - cod sursă, scheme de certificare şi componente tehnice - pe care le poate adapta şi dezvolta în continuare conform nevoilor naţionale", a transmis Guvernul.

Guvernul: România face economii prin preluarea soluției germane

Potrivit sursei citate, în acest fel, România realizează economii bugetare semnificative, evitând costurile dezvoltării de la zero a unei infrastructuri complexe, şi se înscrie totodată într-un demers de solidaritate europeană, în care statele membre construiesc împreună, pe baze comune, viitorul identităţii digitale la nivelul Uniunii.

"Pe viitor, România intenţionează să deschidă piaţa şi către furnizorii privaţi de portofel digital, cu condiţia ca aceştia să fie certificaţi conform schemei naţionale. Guvernul României este deschis dialogului şi construirii de parteneriate cu actorii privaţi care doresc să contribuie la dezvoltarea ecosistemului naţional RoEUDIW şi la adoptarea la scară largă prin implementarea portofelului în cât mai multe şi mai variate cazuri de utilizare, în beneficiul direct al cetăţenilor români. Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenţie la adresa [email protected]", a arătat Executivul.