Replica lui Ponta la fotografia în care apare alături de Dan Barna, la Bruxelles

Victor Ponta a anunțat, miercuri, pe Facebook, că partidul său a fost invitat să facă parte atât din grupul social-democraţilor, cât şi din cel nou format de ALDE, En Marche şi USR-PLUS din Parlamentul European.

Fostul premier a menționat că a discutat la Bruxelles cu liderul USR Dan Barna, după ce o fotografie cu cei doi a dat naștere mai multor speculații, precizând însă că a vorbit dar și cu mulţi reprezentanţi ai PNL şi PSD.

„Azi am participat la Bruxelles la discuțiile oficiale cu reprezentantii Grupului Social Democrat si cu cei ai Noului Grup ProEuropa format din Liberali, Democrati si En Marche. Am multumit ambelor Grupuri pentru invitatia de a activa in cadrul acestor doua familii politice europene importante. Urmeaza sa decidem in cel mai scurt timp ce este mai bine pentru Romania si pentru ProRomania”, a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.

El acuză faptul că „adevaratii securisti au aratat la televizor o poza de la o cafenea din interiorul Parlamentului European” in care se afla alaturi de liderul USR Dan Barna.

„Fac precizarea ca exact la aceeasi masa am avut discutii cu multi alti reprezentanti ai PSD si PNL, dar securistii au dat doar poza cu Barna / indiferent de propaganda si minciuni noi consideram ca in Europa suntem toti romani si trebuie sa luptam impreuna pentru binele Romaniei! Bine ca suntem in Europa unde oamenii au dialog - nu in Uniunea Sovietica unde se cred unii!”, adaugă Ponta.

„Daca vreti poze «picante» va dau eu poza din momentul in care m-am intâlnit cu Traian Basescu la intrarea in Parlamentul European! Este chiar haioasă! Vreti Securiștilor?”, mai scris Victor Ponta.

