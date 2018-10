Reacţiile politicienilor români după avertismentul lui Timmermans. "Să îşi dea demisia"

"Este tragic că interesele statului român au ajuns să fie apărate de oficialii europeni şi nu de către parlamentarii români", susţin liderii opoziţiei, după avertismentul dur al lui Frans Timmermans.

În schimb, cei din coaliţia PSD-ALDE considera că prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a fost "agresiv" în timpul dezbaterilor iar unii dintre social-democraţi i-au cerut chiar să demisioneze.

Preşedintele Senatului, Calin Popescu Tăriceanu, l-a contrazis pe Frans Timmermans şi a afirmat că PSD şi ALDE au intenţii bune în ceea ce priveşte legile justiţiei, Codul penal şi Codul de procedura penală. "Domnul Frans Timmermans a plecat aşa... puţin aş spune chiar agresiv în intervenţia pe care a avut-o. Aceste modificări care sunt propuse în România pentru reformarea justiţiei au un scop foarte clar: restabilirea independenţei justiţiei Cum se face de nu a văzut existenţa protocoalelor, a ingerinţelor serviciilor de informaţii, a modului abuziv în care au funcţionat parchetele?!", a declarat Tăriceanu.

Partenerul său de coaliţie, Liviu Dragnea, a fost marţi la Parlament, însă nu a comentat avertismentele oficialului european. A făcut-o însă colegul său de la PSD, deputatul Cătălin Rădulescu.

"Dacă ei nu vor înţelege că fiecare ţară, intrând în UE, nu înseamnă că şi-a pierdut independenta şi unitatea, şi că din acel moment ţara aia nu va mai face ce doreşte poporul respectiv şi ascultă de unul ca Timmermans, va fi din ce în ce mai grav. Ar trebui ca şi domnul Timmermans şi domnul Junker să îşi dea demisia de mult timp, pentru că ce au făcut în România au făcut şi în Polonia, şi în Ungaria..."

În replică, opoziţia parlamentară susţine că fiecare român va suferi, dacă Bruxelles-ul va sancţiona România. Dan Barna, preşedintele USR: "Este tragic că am ajuns că interesele statului român să fie apărate de la Bruxelles de către reprezentanţi ai instituţiilor europene şi nu de către parlamentarii noştri"

Ludovic Orban, preşedintele PNL: "Trebuie să înţeleagă că drumul pe care duc România este un drum înfundat şi că toate aceste atutudini anti-europene, tot acest demers sistematic făcut împotriva trendului, principiilor, valorilor şi normelor care guvernează UE vor face rău fiecărui român"

Pentru procurorul general al României, apelul lui Timmermans reprezintă un ajutor pentru magistraţii de la noi.

Augustin Lazăr, procurorul general al României:"Îngrijorarea lui Timmermans este şi îngrijorarea magistraţilor rom

ni în legătură cu modul cum au evoluat lucrurile, în mod deosebit prin acesta presiune care se resimte asupra instituţiilor judiciare româneşti"

Aflată sub pericolul unor sancţiuni severe, România risca mai degrabă la capitolul fonduri europene, este de părere politologul Cristian Pârvulescu. "Deschiderea unui posibil proces se poate ajunge chiar la activarea articolului 7, dar ar fi mai complicată pentru că Comisia mai are doar un an până la alegeri şi va fi schimbată. În Exerciţiul financiar european care va începe în 2021 lucrurile se vor schimba în mod radical. Statele contributoare vestice nu sunt dornice să mai susţină forme iliberare de guvernare recum cele din Ungaria, Polonia şi eventual România".

Toate aceste discuţii au loc şi în contextul apropiatelor alegeri euro-parlamentare.