Reacția unui europarlamentar olandez după ce l-a auzit pe Tăriceanu vorbind despre ”statul paralel” și serviciile secrete

Matthijs van Miltenburg a scris pe Twitter, în timpul întâlnirii cu liderul ALDE, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, că acesta dă vina pe statul paralel, pe serviciile secrete pentru deficienţele privind statul de drept; remarcând că nu există răspunsuri, doar perdele de fum, transmite News.ro.

"Tăriceanu dă vina pe "statul paralel", pe serviciile secrete din România pentru toate deficienţele în ceea ce priveşte statul de drept. Aceasta este prea simplu, aşa că am întrebat ce măsuri va lua pentru a lupta împotriva corupţiei, pentru a lupta împotriva fraudei şi pentru a acţiona în vederea dezvoltării României", a scris europarlamentarul într-o serie de postări pe Twitter.

Conncluzia sa, în ultima postare a fost: "Nu există răspunsuri din partea domnului Tăriceanu, doar perdele de fum".

Van Miltenburg a scris pe Twitter încă de la începutul întâlnirii cu Tăriceanu, anunţând că în grupul ALDE are loc "un schimb de opinii cu privire la situaţia politică din România cu dl Tăriceanu, fost prim-ministru al României".

