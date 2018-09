Mesajul unui protestatar către Tăriceanu, pe aeroport. Reacția șefului Senatului

Facebook/Aly Elsiddig

Un protestatar cu numele Aly Elsiddig susține într-o relatare pe contul personal de Facebook că s-a întâlnit în cursul nopții de joi spre vineri cu șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, pe Aeroportul Otopeni.

Acesta a ales să protesteze transmițându-i șefului Senatului: ”Să-ți fie rușine!”. ”Vezi-ți de treaba ta!”, ar fi fost reacția lui Călin Popescu Tăriceanu.”M-am întâlnit cu Tăriceanu la aeroport la 3.45, dimineața la sosiri. M-am dus, am dat bună dimineața şi i-am spus să îi fie rușine. A răspuns "vezi-ţi de treaba ta." Apoi cel din stânga a repetat îndemnul. Le-am răspuns că atâta timp cât sunt oameni politici iar acțiunile lor îmi afectează viața, ca cetățean am tot dreptul să le transmit punctul meu de vedere. Am rămas la doi metri de ei cu satisfacția că le-am stricat buna dispoziție pentru câteva minute. P.S. E trist că din câți oameni erau acolo am fost singurul care s-a dus la ei.” este mesajul publicat pe Facebook.

