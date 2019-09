Reacţia lui Meleşcanu, după ce a fost ameninţat cu excluderea din ALDE

Teodor Meleşcanu susţine că nu riscă să fie exlus din ALDE dacă acceptă propunerea PSD de a deveni preşedinte al Senatului.

Meleşcanu a comentat marţi, după şedinţa ALDE, decizia partidului potrivit căreia îşi vor îşi pierde calitatea de membru al formaţiunii persoanele care, fără acceptul sau susţinerea partidului, acceptă funcţii publice la nivelul Guvernului, Parlamentului sau altor instituţii - aşa cum este şi cazul propunerii PSD ca Meleşcanu să devină şeful Senatului.

"Adoptarea acestei decizii astăzi nu are efecte retroactive", a spus Meleşcanu. "Eu am informat de ieri că am acceptat invitaţia respectivă. Din punctul meu nu poate avea nicio urmare" a conchis fostul ministru de Externe.

În ceea ce priveşte propunerea PSD, Meleşcanu a spus că "e o invitaţie pe care am acceptat o şi eu îmi ţin cuvântul întotdeauna".

Discuţiile de marţi ale conducerii ALDE au durat 2 ore, iar la final liderul partidului a afirmat Meleşcanu, propus de PSD pentru funcţia de preşedinte al Senatului, şi-a cerut scuze colegilor din Biroul Politic "pentru situaţia pe care, într-un fel, a generat-o".

"A fost şi domnul Meleşcanu care şi-a cerut scuze colegilor pentru situaţia pe care, într-un fel, a generat-o. Şi colegii au fost foarte clari în ceea ce s-a discutat: că nu putem accepta o astfel de propunere din partea PSD, care iese din orice normă politică. La despărţirea de PSD am convenit că vom rămâne în relaţii civilizate. Nici eu nici colegii nu am atacat PSD. Dar, ceea ce observ este un atac furibund al PSD la adresa ALDE şi îi previn pe cei din PSD că nu sunt în postura să întoarcem şi celălalt obraz, să fie foarte clar acest lucru, pentru că încercările de racolare care au eşuat a unor membri ALDE se înscriu în această linie a unui război împotriva noastră. (...) Regulamentul Senatului spune foarte clar: fiecare grup parlamentar face o singură propunere pentru funcţia de preşedinte. ALDE a luat hotărârea în forul statutar să îl susţină pe Ion Popa. Orice altă candidatură iese din Regulamentul Senatului şi se aplică pe cale de consecinţă", a declarat Tăriceanu, la Parlament, la finalul Biroului Politic Central al ALDE.

El a adăugat că dacă cineva acceptă o propunere din partea unui alt partid pentru o funcţie publică "suportă rigorile statutului şi deciziei de astăzi din Biroul Politic Central".

Întrebat dacă Meleşcanu va fi exclus din ALDE în cazul în care va accepta funcţia de preşedinte al Senatului, cu susţinerea PSD, Tăriceanu a răspuns: "Dacă trece la PSD, trece la PSD. Nu poate să accepte această susţinere din partea ALDE".

Liderul ALDE nu a putut preciza însă la final dacă Meleşcanu va refuza să devină preşedinte al Senatului.

