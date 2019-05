Răzvan Cuc a rupt un contract important în fața jurnaliștilor. ”Așa ceva nu se poate”

Ajuns în inspecţie la Braşov, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a rupt în fața jurnaliştilor contractul de reparaţie al Drumului Naţional 73 Braşov - Câmpulung.

Acest drum, aşteptat de mii şi mii de turişti care trec prin Bran, este în reparaţii de mai bine de 8 ani.

Răzvan Cuc: "Am fost pe teren de dimineaţă de la 8 şi am găsit doar 11 utilaje şi muncitori, din 170 am găsit 20. Aşa ceva nu se poate, de acum vă ocupaţi voi.”

Premierul Dăncilă s-a arătat mulţumită de discurs, numai că rezilierea contractului de reparaţii a DN73 înseamnă o nouă amânare. Compania Naţională de Drumuri va avea nevoie de timp ca să preia lucrările, aşa că şi vara aceasta drumul către Bran va fi un calvar pentru şoferi.

Răzvan Cuc a ţinut să inaugureze luni lucrările la autostrada Comarnic - Brasov, mai precis a unei bucăţi de 6,3 kilometri, între localităţile Râşnov şi Cristian, plus un drum de legătură de 3,7 km.

Promisiunile oficialilor din Guvern au fost primite cu huiduieli.

Protestatar: "Doamna Dăncilă, e patru lei kilogramul de cartofi în piaţă! Să vă fie ruşine! PSD, ciuma roşie!"

Viorica Dăncilă: "Am mers în mijlocul lor, nu am găsit cale de comunicare, nu este o atitudine potrivită.”

Premierul Dăncilă şi echipa ei vor rămâne în judeţul Braşov toată ziua.