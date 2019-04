Ministrul Transporturilor, vizită inopinată la Otopeni: "Am găsit o mizerie de nedescris"

Răzvan Cuc s-a arătat extrem de nemulţumit de conducerea companiei care administrează aeroportul Henri Coandă, după ce, în timpul unei vizite inopinate, a găsit ” o mizerie de nedescris”.

Cuc a precizat că a efectuat vizita după ce a primit numeroase sesizări din partea pasagerilor nemulţumiţi.

”Am efectuat in aceasta dimineaţă o vizită inopinată în principala poarta de intrare a României şi anume Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni. Am primit numeroase sesizări din partea pasagerilor nemulţumiţi de ceea ce văd în acest aeroport. La fata locului am găsit o mizerie de nedescris în toalete, ziduri rupte, igrasie. Problema scărilor rulante este aşa cum mi-au semnalat-o românii. Scările rulante care ar trebui să deservească pasagerii cu dizabilităţi nu funcţionau, lifturile, la fel”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Cuc consideră că problemele pe care le-a observat în aeroport arată un management defectuos.

”La plecări nu exista niciun scaun. Pasagerii sunt nevoiţi sa stea pe marginea scărilor şi pe pervazul geamurilor. Mizeria şi delăsarea pe care le-am găsit aici arată un management defectuos. Arată lipsa unui bun gospodar care să conducă această companie. Lipsa investiţiilor este vizibilă, deşi ar putea sa existe investiţii pentru că aceasta companie are buget generos. Mă declar total nemulţumit de acest management al companiei si cu siguranţă românii merita un altfel de management”, a spus Cuc.

