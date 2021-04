Rareș Bogdan: Președintele Klaus Iohannis ”este de-a dreptul mâhnit și trist”

Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține că liberalii nu au stat de vorbă până acum cu președintele Klaus Iohannis despre criza coaliției de guvernare, cu excepția premierului Florin Cîțu, care este ”în permanentă legătură” cu șeful statului.

Întrebat de jurnaliști ce părere are președintele României despre acest scandal, Rareș Bogdan a afirmat că, deși nu a discutat cu Klaus Iohannis, este convins că acesta este ”mâhnit și trist”.

”Președintele Klaus Iohannis este un președinte care stă exact în haina constituțională, un om extrem de conștient că România are nevoie de un Guvern credibil, un om care care știe exact jocul politic internațional și știe cât de important este PNRR-ul cu cele 30 de miliarde pentru noi, știe cât înseamnă credibilitatea pentru țara pe care a apărat-o în momente extrem de grele.

Sunt convins că nu este foarte fericit cu ceea ce se întâmplă. Atât cât îl cunoesc eu, sunt convins că este de-a dreptul mâhnit și trist, pentru că domnia sa vrea reforme, domnia sa vrea un parteneriat pentru români și nu dorește să stingă cu apă un foc care nu ar fi trebuit să izbucnească.” - a spus liderul PNL.

Coaliţia de guvernare se reuneşte luni, de la ora 17:00, în prima şedinţă de la revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii.

Liderii PNL au afirmat că această coaliţie poate merge mai departe, chiar şi după afirmaţiile reprezentanţilor USR PLUS conform cărora premierul Florin Cîţu nu mai are susţinearea Alianţei. Cîţu a subliniat că aşteaptă o nominalizare din partea USR PLUS pentru portofoliul Sănătăţii.