Voiculescu, acuzații grave: Ministerul Sănătății este în colaps. Cîțu e un mincinos patentat?

Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat acuzații grave, susținând că ”Ministerul Sănătății este în colaps” și că acest minister ”nu este o instituție funcțională”, în plină pandemie de Covid-19.

Voiculescu a făcut acest declarații în emisiunea ”Întrebarea mesei rotunde”, difuzată exclusiv pe PRO TV PLUS.

Întrebat despre motivele care au stat la baza deciziei premierului Florin Cîțu de a-l revoca din funcție, fostul ministru a dezvăluit că, la un moment dat, șeful Guvernului pur și simplu a început să nu îi mai răspundă la telefon, ceea ce, pentru el, a fost ”o surpriză totală”.

”Nu-mi dau seama care au fost lucrurile care l-au pus ... care au fost presiunile, care au fost argumentele care l-au adus aici. Pur și simplu, de la un punct încolo nu mi-au mai răspuns la telefon și pentru mine a fost o surpriză totală.” - a spus Voiculescu.

Ministrul Voiculescu afla de deciziile premierului de la televizor

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că cei doi oficiali guvernamentali nu mai comunicau direct unul cu celălalt, ministrul Sănătății afla de la televizor despre decizii din domeniul sănătății, fără ca el să fi fost consultat.

”Ce s-a întâmplat în mai multe rânduri este că dumnealui a luat decizii care țineau de sănătate fără o minimă consultare. De exemplu, aflu de la televizor despre un nou target pentru un nume de paturi. Sau aflu de la televizor că dumnealui a decis ca mall-urile să rămână deschise în weekend, fără niciun fel de consultare cu specialiștii de la Ministerul Sănătății. Lucruri de genul acesta pe care le-am înghițit, dacă vrei, din considerentul că, da, este șeful Guvernului și poate sunt probleme mici de comunicare pe care le reglăm pe parcurs.” - a declarat Vlad Voiculescu.

El a dat drept exemplu de solicitare din partea sa către premierul Cîțu, și ignorată până acum, o cerere privind scoaterea din Ministerului Sănătății a unui funcționar ”despre care știam că nu se ocupă cu nimic productiv, ci se ocupă cu scoaterea informațiilor încă din 2016 încoace”.

Voiculescu spune că ori au existat ”presiuni” la adresa premierului pentru a-l demite pe el de la Ministerul Sănătății ... ori ”Florin Cîțu e un mincinos patentat, așa cum am mai avut în poziția de premier”.

”Au fost presiuni pe care nu le înțeleg, nu le cunosc și cred că dumnealui trebuie să le explice... Până la Florin Cîțu e un mincinos patentat, așa cum am mai avut în poziția de premier. Oriunde între astea două variabile, astea două limite, e răspunsul la multe întrebări. De la ce s-a întâmplat în final la cum a putut să ia decizia de demitere a mea și a Andreei Moldovan fără o singură discuție, la ce s-a întâmplat cu acel secretar general adjunct din Ministerul Sănătății...la multe altele. Acuma, privind înapoi, sunt multe întrebări fără răspuns. Repet, lucrurile sunt cât se poate de șocante pentru mine” - a spus Vlad Voiculescu în emisiunea de la PRO TV PLUS.

Voiculescu: ”Ministerul Sănătății este în colaps”

În continuare, fostul ministru a lansat acuzații foarte grave la adresa instituției pe care a condus-o până acum, susținând faptul că, în plină pandemie de Covid-19, deciziile care se iau în cadrul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) sunt ”fără consultarea comitetului de vaccinare și fără consultarea unor reprezentanți ai Ministerului Sănătății”.

”Vaccinarea nu este coordonată de Ministerul Sănătății, este coordonată de premier. Modul în care se iau deciziile acolo nu este în regulă. În CNCAV se iau practic decizii fără consultarea comitetului de vaccinare, fără consultarea unor reprezentanți ai Ministerului Sănătății. De prea multe ori s-a întâmplat lucrul acesta. De obicei sunt decizii luate de colonelul Gheorghiță, pentru care am toată aprecierea, este un om extrem de muncitor, și premierul Cîțu. Sunt întrebări fără răspuns, de exemplu care sunt cheile de alocare ale vaccinurilor către un oraș sau către un județ sau altul. Lucrurile astea ar fi trebuit să fie clare” - a mai spus el.

Mai mult, Vlad Voiculescu este de părere că ”Ministerul Sănătății este în colaps”.

”Ministerul Sănătății este în colaps. Ministerul Sănătății nu este o instituție funcțională. Ministerul Sănătății are nevoie de restructurări masive, așa încât chiar să funcționeze. Altfel, poți s-o dregi și din vorbit la televizor. Dar instituția Ministerului Sănătății are nevoie de reformă profundă, și asta nu se face într-o lună, două, ăsta e adevărul.” - a mai spus fostul ministru al Sănătății.

Interviul integral poate fi urmărit pe PRO TV PLUS.