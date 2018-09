Rădulescu o acuză pe Firea: Vinovata principală, această Peron a României

Pro TV

Cătălin Rădulescu i-a criticat, joi, într-o postare pe Facebook care conține greșeli gramaticale, pe ”puciștii” din partid, afirmând că vinovata principală pentru situația din partid este Gabriela Firea, ”această Peron a României”, potrivit Mediafax.

”Da, e o vinovată principală, care a crezut că făcând show-uri la tv devine vedeta partidului și a națiunii, această Peron a României. Am fost, prieten cu unii dintre voi, am crezut că luptăm toți împotriva abuzurilor la care am fost supuși ani de zile, am crezut că mergem împreună până la capăt, am crezut că vreți să facem ceea ce am promis românilor, că vreți liniște, că ne lăsați să facem toate proiectele pentru români . Dar m-am înșelat. (...) Puciștii de frăție! Iată cum stau lucrurile: niște colegi și colege, ajunși în funcții numai și numai datorită lui Liviu Dragnea , pentru că nu îi recomandă nici fața, nici caracterul , nici studiile ( ba greșesc pe unii îi recomandă studiile la SRI ), nici calitatea umană, și pe care în primul rând i-a unit interesul personal, împotriva interesului de partid și a interesului național, au hotărât ei, care de mulți ani pleacă prin vacanțe împreună și își împart afacerile, să facă un puci împotriva unui președinte ales de toți membrii de partid și care a dus la ultimele două alegeri, partidul la scorul electoral pe care niciodată partidul nostru nu l-a avut. Ok”, a scris Cătălin Rădulescu pe Facebook.

El a mai spus că ”puciștii” vor să ducă PSD în Opoziție.

”Toate bune și frumoase, numai că membrii Psd din toată țara trebuie să știe mai multe lucruri: 1. Că puciștii ăștia, frați de servicii și de interese, vor să bage partidul nostru în opoziție; 2. Că tot circul făcut de unele și unii, e pentru că: sunt terenuri pe sub Elcen și pe la centură cu valoare pentru ei, ca le-a scăpat afacerile din aeroport, că mai aveau de făcut una - alta dar au fost scoși repede din guvern pe ușa din dos, ca un fost ministru al transporturilor a refuzat să-i dea unuia mai colorat să facă și el una de-un leu, că unul din ei care vindea cârnați pe vremuri, e nemulțumit că nici bunica-sa nu credea că o să ajungă deputat darămite viceprim-ministru iar alții care pe vremuri conduceau tractorul iar acum se mira doamne unde a ajuns și care mai nou face vizite lângă București că nu ii mai place lângă Argeș. Ei Gașca asta, au înșelat încrederea electoratului Psd, au înșelat încrederea primarilor Psd , au înșelat încrederea parlamentarilor Psd și a românilor în general”, a adăugat Rădulescu.

El a mai afirmat că PSD este ”o familie mare, cu oameni minunați , dar care niciodată nu va accepta trădătorii, oamenii statului paralel , delatorii, ipocriții, oportuniștii morți după funcții”.

”Da aveți dreptate, în câteva lucruri: nu ați meritat funcțiile politice și administrative pe care vi le-a dat Liviu Dragnea și partidul, nu meritați încrederea electoratului Psd, a primarilor Psd. Mulți dintre voi nu puteți discuta 30 de minute la vreo televiziune dar aveți pretenții. Da repet, a greșit Liviu Dragnea când v-a dat încredere și funcții. La toți. Dar v-am simțit pe toți de mult. Nu pot să iubesc sulfele care își pun amantele în funcții importante în parlament, sulfele țărăniste care au ajuns secretari generali, libidinoși și cu fețe de speriat copiii. Nu pot iubi, trădătorii , îmbârligătorii și cei cu două fețe. O să plâng când veți pleca și vreau să vă văd fețele de mâine încolo. Sunteți niște ratați. Dar așa cum e finalul filmelor “The end “”, a conchis Cătălin Marian Rădulescu.

