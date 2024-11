Explicațiile fostului șef CURS. De ce trebuie ignorate exit-poll-urile ”pe surse” din ziua votului. Apar cu un motiv clar

Sociologul Cătălin Stoica, fost director al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) și profesor la SNSPA, a explicat detaliat de ce nu trebuie să luăm niciodată ”de bune” exit-poll-urile care apar ”pe surse” în ziua alegerilor.

Expertul, cu o îndelungată experiență chiar în acest domeniu, dezvăluie și care este singurul motiv pentru care se lansează ”pe surse” astfel de exit-poll-uri: mobilizarea activului tău de partid și, totodată, demobilizarea susținătorilor contracandidaților.

Redăm integral explicațiile sociologului Cătălin Stoica.

DE CE VOI IGNORA AZI PÂNĂ LA ORA 21:00 REZULTATELE PE SURSE

Ca unul care a fost implicat la vârf în echipele de coordonare pentru un număr de 7 exit-poll-uri în perioada 2007-2014, eu voi ignora azi cifrele „pe surse” ale exit-poll-urilor până la ora 21:00, când primele estimări ale acestora vor fi difuzate oficial. Iată motivele pentru care fac asta:

1. ECHIPELE DE COORDONARE LA VÂRF ALE EXIT-POLL-URILOR, DE REGULĂ, NU DAU PE SURSE REZULTATE PE PARCURSUL ZILEI. De obicei, rezultatele intermediare de la anumite ore (în care se face transmisia datelor din teritoriu) sunt comunicate doar Beneficiarului, conform clauzelor contractuale care pot prevedea penalități pentru divulgarea datelor de către institute unor terțe părți.

2. ADMIȚÂND CĂ ASTFEL DE REZULTATE INTERMEDIARE REALE S-AR SCĂPA PE SURSE, ELE NU SUNT RELEVANTE PÂNĂ ÎN JURUL OREI 19:00. De ce? Pentru că, la momente diferite ale zilei, ratele de participare la vot sunt diferite. Sunt diferențe nu doar în privința ratelor de participare (al căror calcul trebuie furnizat de BEC și nu estimate de institute) și a numărului de cazuri/interviuri, ci și din punctul de vedere al profilului socio-demografic și regional al celor care se prezintă la vot în diferite momente ale zilei. În anii anteriori, se spunea că în prima parte a zilei votează vârstnicii și persoanele din mediul rural; după-amiaza și mai ales seara, profilele dominante se schimbau (urban, mai tineri etc.). Chiar dacă aceste rezultate intermediare din prima parte a zilei ar fi reale, ele pot fi “răsturnate” (mai mult sau mai puțin) în a doua parte a zilei prin simpla ieșire preponderentă la vot a alegătorilor cu alte profile, din alte regiuni și medii rezidențiale.

3. CIFRELE PE SURSE DIN EXIT-POLL-URI VOR CIRCULA ÎN BULE SPECIFICE PE SOCIAL MEDIA. (Originea unora dintre aceste cifre se va afla in diverse site-uri de stiri, care si ele au partizanatul lor politic.) Spre exemplu, o persoană tânără, absolventă de facultate, angajată la o multinațională, rezidentă în mediul urban, va vedea probabil pe newsfeed-ul ei de Facebook date care atestă că Lasconi aproape că îl spulberă pe Ciolacu. Un individ de vârstă mijlocie, absolvent de facultate, angajat în mediul privat, din urbanul mare și mediu, va citi probabil în feed-ul din bula lui de Facebook că Ciucă se pregătește să ajungă pe locul unu. O persoană vârstnică, un pensionar din rural, cu nivel mediu de școlaritate, va putea afla cu bucurie de pe Facebook că Marcel Ciolacu a depășit deja 100% din voturi, în bula sa. Emigranții români cu nivele medii și scăzute de școlaritate vor constata în bulele lor că pentru locul unu și doi se bat Simion cu Georgescu. Deci, atenție (și) la bula în care vă aflați. În plus, viața reală e adeseori mult diferită de lumea virtuală a rețelelor de socializare. Vorba aia: Life is elsewhere. Pe românește: viața e complexă și are multe aspecte.

4. ROSTUL ACESTOR STIRI CU REZULTATE PE SURSE DIN EXIT POLL-URI ESTE DE A MOBILIZA ACTIVUL DE PARTID ȘI PE SUSȚINĂTORII UNOR PARTIDE SAU CANDIDAȚI ȘI DE A-I DEMOBILIZA PE SUSȚINĂTORII ADVERSARILOR POLITICI deși nu sunt dovezi empirice (studii stiintifice) că la noi așa ceva a avut efecte semnificative până în prezent.

5. Vă spuneam că ABIA PE LA ORA 19:00 ÎNCEP SĂ SE CONTUREZE LUCRURILE MAI CLAR, însă trebuie să vă înarmați cu răbdare și să nu dați crezare rezultatelor partiale pe surse. Așteptați până la ora 21:00, când vor fi publicate primele estimări oficiale.

6. AVEȚI ÎNSĂ ȘI MAI MULTĂ RĂBDARE PÂNĂ PE LA ORA 22:30. La ora 21:00 sunt prezentate la TV primele estimări din exit-poll-uri, FOLOSIND DATE CULESE ÎN TEREN PÂNĂ PE LA ORA 19:30 -20:00. Estimările finale, bazate pe datele comunicate din teren institutelor la închiderea urnelor (ora 21:00), vor fi difuzate pe la ora 22:30 sau dupa.

7. NU UITAȚI CĂ ESTIMĂRILE FINALE, CELE DE LA ORA 22:30, SE VOR REFERI DOAR LA VOTUL DIN ȚARĂ. Așa cum am mai spus, e posibil ca locurile 2 și 3 să se afle la cvasi-egalitate (în marja de eroare) în exit-poll-uri, iar diferența să fie făcută de voturile ce vor veni din diaspora.

8. (LE) La 22:30 sau pe acolo, sa aveti la indemina un Extraveral sau Xanax, ceva. Am inteles ca sunt bune si in caz de euforie (sa calmeze omul) si de depresie crunta.

