Surse: PSD vrea să conteste raportul MCV la Curtea Europeană de Justiție

Partidul Social Democrat vrea să conteste raportul MCV prezentat marți în Parlamentul European la Curtea Europeană de Justiție.

Potrivit unor surse din PSD, conducerea partidului caută în prezent o echipă de juriști care să redacteze textul acestei sesizări.

O altă variantă ar fi fost adoptarea unui text în plenul Parlamentului, însă liderii social-democrați nu doresc să transmită un semnal politic. Pe de altă parte, se ia în considerare faptul ca membrii comisiei speciale pentru legile justiției din Parlament, condusă de Florin Iordache, să analizeze textul raportului MCV și să ia o decizie.

Vicepremierul Paul Stănescu a transmis miercuri un comunicat în care susține că raportul MCV despre România este ”un pumn aplicat suveranității naționale”.

”Mi se pare că, prin rezoluția nedreaptă adoptată ieri și prin publicarea raportului MCV, care reprezintă un pumn aplicat suveranității naționale în materie de legiferare internă, UE a ridicat din nou un zid între Vestul și Estul Europei. România și românii nu merită un asemenea tratament!

România este un stat european și trebuie să beneficieze de aceleași drepturi cu toate statele membre ale Uniunii Europene, nu să fie tratată ca un stat de mâna a doua. Am fost și suntem deschiși permanent dialogului și cooperării cu toate forurile UE, am dovedit că suntem un membru loial și implicat, că apărăm și respectăm valorile Uniunii Europene și cred că toate statele membre trebuie să beneficieze de tratament egal!

Este greu de înțeles introducerea unor condiționalități pentru România, sub pretextul afectării progreselor în justiție! Justiția trebuie să fie garanția că legile și drepturile cetățenilor sunt respectate, și nu să reprezinte un tărâm al abuzurilor!

Agerpres

Am prezentat argumente solide privind modificările legislative în domeniul justiției, ori de câte ori a fost nevoie. În schimb, primim așa-zise „recomandări" să ne ignorăm Constituția și alte „ținte de atins" pentru a fi considerați egali cu celelalte state membre, precum și o rezoluție în Parlamentul European care propune o justiție oarbă la abuzuri.

Este de neacceptat ca România și cetățenii români să devină un ”sac de box” și să fie atrași în jocul unor politicieni cu diferite interese personale! Se apropie alegerile europarlamentare, dar interesul unora de a câștiga din nou poziții privilegiate în Parlamentul European nu trebuie să fie mai presus de binele și interesul țării pe care trebuie să o reprezinte!” - se arată într-un comunicat al vice prim-ministrului Paul Stănescu.

Marţi, Comisia Europeană a recomandat României, în raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare şi să le revizuiască ţinând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO).

"Evoluţiile din ultimele 12 luni din România pun sub semnul întrebării sau dau înapoi unele progrese din ultimii zece ani, motiv pentru care Comisia Europeană a venit cu opt noi recomandări în cadrul raportului MCV pentru România", a declarat, la Strasbourg, prim-vicepreşedintele executivului comunitar, Frans Timmermans.

De asemenea, tot marţi, Parlamentul European a adoptat rezoluţia nelegislativă privind statul de drept în România, cu 473 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă şi 40 de abţineri, un text care afirmă "profunda preocupare" a eurodeputaţilor faţă de reforma legislaţiei judiciare şi penale din România şi "condamnă intervenţia violentă şi disproporţionată a forţelor de poliţie în timpul protestelor de la Bucureşti" din luna august.

Dăncilă, despre raportul MCV: Nu e corect, argumentele României nu sunt luate în seamă

Marți, premierul Viorica Dăncilă s-a declarat "revoltată şi dezamăgită" de concluziile raportului MCV al Comisiei Europene privind România, având în vedere, printre altele, că argumentele Guvernului României nu au fost luate în seamă la elaborarea documentului.

"Sunt dezamăgită şi revoltată. Dezamăgită pentru că nu e drept, nu e corect, câtă vreme argumentele României nu sunt luate în consideraţie şi obiectivele MCV-ului sunt mereu mişcătoare, tocmai pentru a nu fi îndeplinite. Am fost în Parlamentul European, am vorbit despre România, am adus în atenţia Parlamentului European şi a domnului prim-vicepreşedinte Frans Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate să spună că nu le ştie şi mă refer la protocoale. Sunt revoltată pentru că României i se cer lucruri de neacceptat într-o altă ţară europeană", a declarat Viorica Dăncilă, marţi seară, potrivit Agerpres, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, întrebată despre cel mai recent raport al CE referitor la MCV privind România.

Premierul a adăugat că în calitatea pe care o deţine nu poate accepta, sub nicio formă, "acea recomandare imperativă prin care într-un document oficial al Comisiei Europene ni se spune să suspendăm imediat legile votate de Parlamentul României şi validate de Curtea Constituţională".

