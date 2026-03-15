Acesta spune că proiectul de buget este "făcut după chipul şi asemănarea a domnului Bolojan", punctând că PSD nu a intrat în această guvernare "pe post de ficus".

"Noi avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul şi asemănarea a domnului Bolojan, un buget care, în mare, (...) duce grija până la urma oamenilor bogaţi, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obişnuiţi. Ştiţi, noi reprezentăm cam 46% din ponderea coaliţiei de guvernare. Domnul Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD. Deci aici ar trebui să discutăm şi despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate le are în această părere. Aici nu e vorba de PSD, aici e vorba de pensionari, de familii cu copii, de persoane cu dizabilităţi, de muncitori pe salariul minim, de agricultori sau de antreprenorii români. (...) Noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejaţi. Iar acum, Pachetul de Solidaritate este prioritatea noastră. Eu am văzut în aceste 9 luni, şi nu doar eu, ci şi colegii mei, am văzut ceva ce nu mi-a plăcut, şi anume faptul că avem un premier care s-a adresat non-stop şi a făcut non-stop politici exclusiv de dreapta. Dacă ar fi fost doar un guvern de dreapta, un guvern care să protejeze doar multinaţionalele, oamenii bogaţi, toate lucrurile pe care le ştiţi, aş fi înţeles. Atâta timp cât PSD-ul reprezintă aproape jumătate din această coaliţie, m-aş fi aşteptat să se ţină cont mai mult de propunerile pe care PSD-ul le are", a declarat Grindeanu, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, PSD va depune luni amendamente în Parlament pentru a completa Pachetul de Solidaritate, iar acestea nu vor fi negociate.

"Pe post de ficus nu mai doreşte PSD-ul să facă parte, asta mi-au transmis colegii mei astăzi în coaliţie, în şedinţa Consiliului Politic Naţional. Şi, de aceea, dacă la nivel guvernamental ceea ce am propus noi nu este acceptat în proiect, pentru că vorbim de un proiect de buget, atunci vom face aceste amendamente în plen şi ca să închid o posibilă dezbatere, să ştiţi că nu negociez aceste amendamente. Eu nu negociez indemnizaţia copiilor cu dizabilităţi să crească de la 80 de lei la aproape 200 de lei. Noi vom depune aceste amendamente, mă aştept ca parlamentarii de bună credinţă să le voteze, nu facem lucruri la schimb, ca să fie cât se poate clar", a transmis Grindeanu.

Întrebat ce garanţie are că amendamentele vor trece, liderul social-democraţilor a răspuns că mizează pe buna credinţa parlamentarilor.

"Sunt convins că vor trece aceste amendamente. Ipotetic, poate să existe această variantă (să nu treacă amendamentele - n.r.), mizez pe buna credinţa parlamentarilor", a afirmat preşedintele PSD.