PSD și ALDE îl susțin pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la conducerea BNR

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni că el, personal, îl susţine pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naţionale a României pe Mugur Isărescu.

"Astăzi am avut şedinţa de grup, am anunţat programul şi de săptămâna aceasta, plus decizia de a face săptămâna viitoare plen reunit. Calendarul - până pe data de 1 iulie se depun candidaturile, cine doreşte să facă parte din viitorul Consiliu de Administraţie al BNR, marţi sunt audierile în comisii şi miercuri, votul în plen.

Am vrut să câştigăm cât mai mult timp pentru depunere de candidaturi. (...) Nu ştiu pe cine propunem (cei de la PSD - n.r.). E atributul meu, eu, personal, îl voi susţine pe domnul Mugur Isărescu pentru un nou mandat", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, după şedinţa de grup a deputaţilor PSD, întrebat dacă îl susţine pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator.

În schimb, deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, secretar al Camerei, a declarat că ea nu va vota pentru menţinerea, în continuare, a lui Mugur Isărescu în funcţia de guvernator al Băncii Naţionale.

Întrebată dacă este de acord cu susţinerea, în continuare, a lui Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator al Băncii Naţionale, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns: "Cu siguranţă nu voi vota. Eu am vorbit în nume personal".

Ea a spus că este o surpriză decizia coaliţiei de guvernare de a-l susţine pe Mugur Isărescu.

Vasilescu a adăugat că nu va vota pentru Mugur Isărescu din motive personale, menţionând că nu ştie dacă şi alţi colegi vor face acelaşi lucru. "Nu am de unde să ştiu, nu am vorbit cu nimeni", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că, în urma discuţiei avute cu premierul Viorica Dăncilă, se va merge pe susţinerea lui Mugur Isărescu pentru reînnoirea mandatului acestuia de guvernator al Băncii Naţionale a României.

"Discuţia pe care am făcut-o astăzi cu doamna prim-ministru ne-a dus la concluzia că vom merge pe reînnoirea mandatului domnului Mugur Isărescu. Deci are susţinerea noastră, iar în viitorul Consiliu de Administraţie, conform ponderii actuale în Parlament, PSD va avea patru locuri şi ALDE un loc, două locuri va avea PNL, iar un loc revine USR", a precizat Tăriceanu, după şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere.

El a adăugat că "este foarte posibil" ca, în urma deciziei social-democraţilor, să fie inclus în Consiliul de Administraţie al BNR şi reprezentantul UDMR.

"E foarte posibil ca, în urma deciziei pe care PSD o va lua, să găsim o soluţie pentru includerea în Consiliul de Administraţie şi a UDMR", a susţinut Tăriceanu.

La sfârșitul anului 2018, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a fost ținta mai multor critici, lansate de lideri PSD și ALDE.

În februarie 2019, Isărescu a fost audiat de o comisie formată din senatori PSD și ALDE. Șeful BNR le-a transmis atunci că, de fapt, indicele ROBOR și dobânda practicată de băncile din România este un efect al politicilor practicate de Guvern și Parlament, respectiv al inflației și al ”presiunilor” asupra leului.

Conform Agerpres, Mugur Isărescu ocupă scaunul de guvernator al Băncii Naţionale de peste un sfert de secol, respectiv din septembrie 1990, şi este cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume. Actualul mandat expiră în luna octombrie 2019.

Potrivit unei analize Bloomberg publicate în 21 mai, printre potenţialii înlocuitori ai lui Mugur Isărescu erau Florin Georgescu, prim-viceguvernator din 2004, Aura Socol, profesor în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), Cristian Socol, soţul Aurei şi de asemenea profesor în cadrul ASE şi Leonardo Badea, cel care conduce acum Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).