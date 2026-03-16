Motreanu preia, astfel, mesajul transmis și de premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, care afirmă că PSD are o ”retorică de tip AUR”.

Europarlamentarul PNL subliniază faptul că ”nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri” ale pachetului de solidaritate al PSD: ”sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame şi veterani, menţinerea finanţării Educaţiei”.

”Pot înțelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea și sub presiunea procentelor pe care le are astazi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri. PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiții sau reducerea bugetelor altor ministere. Un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS și POT. Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?”, afirmă europarlamentarul PNL Dan Motreanu.