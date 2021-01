Interviu cu Elena Lasconi. "Fiecare zi ca primar e o provocare. Funcţionarii rup uşa la 15.00"

În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, fosta jurnalistă PRO TV, Elena Lasconi, a devenit primarul orașului Câmpulung cu peste 57% din voturi, fiind prima femeie din istoria localității care reușește acest lucru.

Acum, la câteva luni de la preluarea mandatului, Elena Lasconi împărtășește primele sale impresii și povestește cum i s-a schimbat viața de când ocupă fotoliul de primar.

Într-un interviu acordat reporterului PRO TV Cătălina Oprea, noul primar din Câmpulung prezintă obiectivele pe care și le-a propus pentru următorii ani și explică în ce măsură a ajutat-o cariera de jurnalist în activitatea pe care o desfășoară în prezent.

Cătălina Oprea, reporter PRO TV: "Ce părere ai despre faptul că orașul Câmpulung a fost unul dintre cele mai promovate oraşe din România în ultimele 3 luni?"

Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel: "Este pentru prima dată când se vorbeşte de bine, dacă în ultimii an a fost adus în discuţie pentru crimă organizată şi pentru accidentul fostului primar, uite că acum se discută pozitiv despre Câmpulung şi noi trebuie să profităm de acest lucru, pentru că în mod normal pentru o asemenea publicitate unii plătesc foarte mulţi bani, eu cred că depăşeşte milionul de euro lejer. Mă bucur de atenţia asta şi trebuie să profităm de acest moment."

Cătălina Oprea, reporter PRO TV: "Care este contribuţia ta în această ştire extraordinară care se întâmplă şi despre faptul că în Câmpulung se aud numai lucruri de bine?"

Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel: "Îmi place că dintr-o dată că a apărut şi pe harta şi nu vreau să mă laud, dar am pus tot sufletul pe tavă acestei comunităţi, o fac din suflet, îmi place ce fac şi o fac cu foarte multă dedicare şi drag şi sunt singură că vom scoate Câmpulung din Evul Mediu şi o să îl aducem la nivel european, şi, ca vis personal, este să devin cel mai bun primar din România. Fiecare zi este o provocare. Azi am programul făcut pe minute până la ora 18:30 şi de apoi până la 22:00 este mai lejer. Aici funcţionarii publici rup uşa pe la 15:00, ceea ce mi se pare ciudat, dar îmi place, sunt provocări multe. Ne-am apucat de muncă încă din prima zi, am vrut să ajutăm oamenii să depună cereri la ANRE pentru gaz şi îmi doresc să conectăm toate gospodăriile la reţeaua de gaz şi vreau să introducem apă şi canalizare pe toate străzile. Sunt proiecte mari, grele, pe mulţi bani europeni."

Elena Lasconi povestește că orașul va sărbători o jumătate de mileniu de la scrisoarea lui Neacșu, prima scriere în limba română, şi spune că încearcă să facă toate demersurile pentru a avea o hotărâre de guvern prin care să declare Câmpulungul drept "Capitala scrisului românesc".

Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel: "Vreau să mă bat pentru comunitate, vreau să îmi susţin proiectele şi să facem rost de bani, vreau să mai angajez vreo 10 oameni pe scriitură pentru fonduri UE, pentru că vreau să facem şi proiecte mici. Mi-au spus mulţi că 'e greu, că nu poţi', dacă faci în fiecare zi câte un pas nu ai cum să nu ajungi acolo unde îţi doreşti. În condiţiile în care am câştigat alegerile deşi nu ştiam pe nimeni în Câmpulung, aveam doar dragostea mea reală pentru acest loc. Mi-aş dori să intre în politică oameni faini, care să facă lucruri bune pentru comunitate. Nu ne mai permitem să pierdem români, avem o altă Românie peste graniţă, nu aş vrea să ajung să trăiesc în altă ţară şi să visez în altă limbă, de aceea m-am implicat."

Cătălina Oprea, reporter PRO TV: "Având în vedere că din păcate la noi în țară politica are o imagine negativă, există oameni ca tine care vor să facă România frumoasă."

Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel: "Asta îmi doresc, e important cum gândeşti. Am casă de 15 ani în Câmpulung, de fiecare dată când veneam am preferat să îmi cheltuiesc banii aici. Îmi doresc ca cei care au plecat să se întoarcă acasă, de aceea îmi doresc să atragem investitori, dar sunt paşi importanţi de făcut. Este o problemă cu infrastructura şi trebuie să o punem la punct, pentru că asta este inima unui oraş. Sufletul sunt însă oamenii, am găsit aici o comunitate dezbinată şi aş vrea să facem o comunitate unită."

Cătălina Oprea, reporter PRO TV: "Crezi că te-a ajutat cariera ta de jurnalist în această nouă funcţie?"

Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel: "M-a ajutat, dar cel mai mult m-a ajutat felul meu de a fi, pentru că nu e uşor să rezişti 25 de ani în cea mai bună televiziune din România şi se simte că am făcut-o cu drag, pentru că altfel eram pe antidepresive, pentru că în meseria asta dacă nu o faci cu drag nu ai cum să rezişti. Evident că m-a ajutat, m-a ajutat curiozitatea, felul cum vorbesc oamenii şi m-a ajutat că nu am avut discurs politic, pentru că politicenii poarta măşti. Nu sunt dispusă să pierd energie pentru fals, eu cred că dacă eşti autentic ai mult mai mult de câştigat. Am empatie pentru semenii noştrii şi cred că şi asta m-a ajutat. Nu mă aşteptam să câştig cu scorul ăsta, aproape 60%, pentru că aici m-am bătut cu nişte partide bine înfipte, erau tot felul de grupuri de interese. Nu a fost uşor şi nu am avut nici putere financiară, nu am cheltuit din banii mei niciun cent, totul a fost prin voluntariat, cu donaţii online de la oameni. Cu banii ăia puţini a fost ceva extraordinar, am făcut istorie şi nu am fost singură, am avut voluntari care se duceau în toate oraşele din cele mari, atunci când au venit la mine au spus că niciunde în ţară nu există un altfel de entuziasm cum este aici. Am simţit că oamenii văd în mine ultima speranţă şi nu vreau să îi dezamăgesc. România se poate schimba chiar şi aici de la Câmpulung."