Președintele USR: Inițiativa ”Fără penali” să facă parte din revizuirea Constituției

Preşedintele USR, Dan Barna, a spus marţi, la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis, că iniţiativa "Fără penali în funcţii publice" va trebui să facă parte din revizuirea Constituţiei.

Barna a mai spus că preşedintele a fost de acord cu acest lucru.

"Noi considerăm că reforma constituţională, despre care am vorbit, ar trebui să fie, cumva, un pic mai largă, dar oricum ea va fi axată pe reducerea rolului ordonanţelor şi clarificarea termenului de urgenţă. În egală măsură am precizat foarte clar - şi preşedintele a fost de acord - că iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice' va trebui să facă parte din această revizuire a Constituţiei, pentru că are în spate un milion de semnături şi a trecut de Curtea Constituţională, deci este o iniţiativă legitimă şi legală, şi morală, evident", a arătat Barna în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.