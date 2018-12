Klaus Iohannis atacă din nou Guvernul: ”Aruncă în haos economia. Va face viaţa românilor mai scumpă”

Președintele Klaus Iohannis a criticat dur ordonanța de modificare a Codului Fiscal: ”Aruncă în haos economia. Vom plăti cu toții mai mult pentru curent și gaz. Nu au bani și inventează tot felul de impozite și taxe”, a spus președintele.

Declarațiile au fost transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Șeful statului a declarat că ordonanţa de urgenţă anunţată de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, care "introduce noi taxe şi impozite", vine cu idei "nemaiauzite" şi "aruncă în haos economia".

”Ne aşteptăm ca totul să se scumpească - ăsta e rezultatul acestei OUG”, a mai spus şeful statului, arătând că este vorba de o ”taxă din lăcomia pesediştilor de a lua bani mai mulţi pe care îi vor gestiona cum consideră dumnealor, vor da peste cap toată economia şi bugetele tuturor românilor”.

Preşedintele Iohannis a spus că face apel la Guvern să se răzgândească, să pună în dezbatere, să facă o analiză şi să vină cu măsuri sustenabile.

Citește și CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate a lui Dăncilă în scandalul remanierii amânate

”Dacă PSD a anunţat acum câteva luni că nu va introduce noi impozite şi taxe şi acum la sfârşit an vine cu această ordonanţă (...) pentru a lua bani din economia privată, este clar că există o problemă cu bugetul. (...) Concluzia este: n-au bani, nu ştiu cum să facă rost de bani şi inventează pe picior tot felul de impozite şi taxe”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele a subliniat că această ordonanţă este ”un motiv serios de îngrijorare pentru toţi românii”, pentru că ”este o ordonanţă care va face viaţa românilor mai scumpă”.

Sinteza declarațiilor președintelui Klaus Iohannis:

-Am terminat şedinţa CSAT. Prima chestiune pe care aş menționa-o este aprobarea planului de înzestrare a armatei României.

-Acest proiect a fost aprobat. Obiectivul constă în dotarea cu tehnică și echipamente militare compatibile cu NATO.

-Transportoare blindate pentru trupe, autoturisme blindate și neblindate, sisteme de rachete aer-sol, elicoptere de transport personal.

-Totodată, în CSAT am aprobat forțele și mijloacele care se trimit anul viitor în teatru de operațiuni în afara statului român

-1200 militari, mai mult ca în 2018. Vom avea în afară 759 de militari și polițiști în misiuni.

-Ca un element de noutate, în 2019 România va participa cu un detașament de echipamente militare la misiunea ONU din Republica Mali.

-Vreau să mă refer la o situație foarte serioasă și îngrijorătoare. Cu toții am aflat că Guvernul pregăteste OUG pentru noi taxe și impozite.

-Acest lucru mă duce la declarațiile doamnei prim ministru, discurs la inaugurare, spunea, țineți minte, nu vom introduce noi impozite și taxe

-Ei, iată că se introduc. Acest proiect nu are o analiză la fundamentare.

-Acest proiect vine cu idei nemaiauzite până acum. Acest proiect aruncă în haos economia.

-Se prevede acolo supraimpozitatea companiilor din domeniul energetic.

-Vom plăti cu toții mai mult pentru gaz și curent, alt rezultat nu văd acum.

-În același timp am primit asigurări din domeniul telecomunicațiilor că această chestiune îi va afecta și pe ei, deci vom plăti mai mult și la telecomunicați.

-Deci pe scurt ne așpetăm ca toate să se scumpească. Se introduce un nou concept, taxa din lăcomie. Din lăcomia pesediştilor.

-Aceste lucruri vor da peste cap toată economia. Și mai grav, va da peste cap bugetele tuturor românilor.

-Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Și fac apel la Guvern să se răzgândească în privința acestei ordonanțe. Și după o analiză profundă și discuții să vină cu o formă sustenabilă.

- Nu e niciun anunț despre ședința de Guvern. De asta spun, așteptăm să vedem. Se pare că guvernului nu-i place așa, deci așteptăm răspunsul Guvernului.

-Dacă PSD a anunțat că nu va introduce impozite și taxe iar acum vine cu o OUG cu fel de fel, pentru a lua bani din economia privată, este clar că este o problemă cu bugetul.

-Cum altfel ne explicăm că suntem la sfîârșitul anului și nu avem un proiect de buget.

-Guvernul a ales să ignore această prevedere legală obligatorie. Concluzia este că n-au bani și inventează tot felul de impozite și taxe.

-Bugetul putea să intre și pe 1 noiembrie, nu am avut nicio intenție de opri acest demers important. Avizul CSAT a fost dat imediat ce a fost solicitat.

-Această ordonanță este un motiv serios de îngrijorare pentru toți românii. Este în pregătire o ordonanță care va face viața tuturor românilor mai scumpă.

-Separarea puterilor în stat nu înseamnă să nu meargă președintele la Guvern, pentru că amândoi fac parte din Executiv. Dar Parlamentul este puterea legislativă și în niciun caz nu este treaba președintelui să facă program parlamentului, cum nici invers. Așa cum îmi permit să am o simpatie față de o parte și o antipatie față de alta.

-În funcție de decizia la CCR voi lua o decizie, nu pot lua înainte.

-(Despre legea pensiilor) - voi aștepta să ajungă la mine acest proiect și apoi voi evalua

-(Despre legea privind evaziunea fiscală) În momentul în care proiectul de lege ajunge la mine, împreună cu colegii din Administrație vom studia și vom avea o opinie.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!