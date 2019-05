Premierul Dăncilă susţine că l-a sunat fără succes pe Iohannis privind remanierea

Chiar înainte ca preşedintele să transmită în scris refuzul privind remanierea, Viorica Dăncilă s-a plâns că nu a primit un astfel de document.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că a încercat să obţină un răspuns de la preşedintele Klaus Iohannis în privinţa motivelor care au stat la baza respingerii propunerilor de miniştri la Justiţie, Fonduri Europene şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, dar nu a reuşit să discute cu acesta, aşa cum spera săptămâna trecută, şi i-a solicitat şefului statului să dea un răspuns în acest sens.

Miercuri, la prânz, la scurt timp după declaraţia Vioricăi Dăncilă, preşedintele a anunţat că a transmis PSD refuzul său scris privind remanierea.

"Am încercat o discuţie cu domnul Iohnanis. Sunt un om care mă ţin de cuvânt, am încercat luni, dar domnul preşedinte era la Bruxelles, am încercat ieri, dar domnul preşedinte îşi lansa cartea. Eu sper şi îi solicit domnului preşedinte să dea motivarea, pentru că este sarcina dumnealui, este obligaţia dumnealui ca preşedinte al României. Eu cred că este un lucru bun, şi-a lansat o carte, este foarte bine, dar eu cred că ceea ce ţine de această ţară din punct de vedere instituţional, fie că vorbim de Preşedinţie, de Guvern, de Parlament, trebuie să fie o prioritate pentru noi. Şi faptul că încerci să blochezi guvernul, nu este un lucru care să aducă plusvaloare. Eu cred că trebuie să dăm la o parte interesul electoral şi să acţionăm cu mai multă responsabilitate pentru România şi pentru români", a declarat premierul, care se află într-o vizită în judeţul Prahova.

Întrebată de jurnalişti dacă l-a sunat pe preşedinte şi nu a răspuns, Viorica Dăncilă a spus: "Am sunat la Administraţia Prezidenţială şi mi s-a spus 'Domnul preşedinte este la Bruxelles luni, domnul preşedinte îşi lansează cartea pe scările vopsite marţi'".



Întrebată dacă va accepta o restructurare guvernamentală, în condiţiile în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că singura variantă pentru înlocuirea unor miniştri în cabinetul Dăncilă este restructurarea guvernamentală, premierul a spus: "Acest lucru îl vom discuta în cadrul Comitetului Executiv Naţional. Pentru mine, acum este important să merg în mijlocul oamenilor, astfel încât guvernarea să se plieze pe cerinţele oamenilor, să merg să văd stadiul realizării lucrărilor din fonduri europene şi din fonduri guvernamentale. Şi aceasta discuţie va fi în CExN. Dar nu cred că o să-mi schimb opţiunea".

Pe 7 mai, premierul afirma că preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să dea un răspuns în privinţa motivelor care au stat la baza respingerii propunerilor de miniştri la Justiţie, Fonduri Europene şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi nu trebuie aşteptat până când expiră interimatul mandatelor, şi a adăugat că va încerca să îl contacteze în acest sens pe şeful statului.

Iohannis a catalogat remanierea drept "farsă"

Pe 23 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis declara că remanierea guvernamentală propusă de PSD este "un fel de farsă", precizând că nu o acceptă "aşa cum a fost propusă".

"În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situaţie şi, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă, nu are absolut nimic de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, chit că de aşa ceva am avea nevoie, nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României, este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Mi se pare că această remaniere întreagă este neavenită. Pe de altă parte, avem cele trei demisii şi la un moment dat aceste trei persoane vizate vor pleca, însă cele trei propuneri care au fost făcute pentru a înlocui miniştrii care pleacă sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcţia de ministru şi în consecinţă nu accept această remaniere aşa cum mi-a fost propusă. (...) Persoanele pur şi simplu nu sunt pregătite, nu au ţinuta necesară pentru a ocupa aceste poziţii", susţinea Iohannis.

Două zile mai târziu, premierul Viorica Dăncilă anunţa că i-a transmis şefului statului solicitarea de a motiva respingerea propunerilor de miniştri la Justiţie - Eugen Nicolicea, la Fonduri Europene - Oana Florea şi la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - Liviu Tit Brăiloiu.

"Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate - dacă are sau nu ţinută", spunea Dăncilă.