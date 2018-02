Premierul Dăncilă reacţionează la acuzaţiile la adresa DNA. "Nu toată justiţia face lucruri urâte"

Inquam Photos / Octav Ganea

Şeful Guvernului a ieşit de la Biroul Politic al Partidului după Liviu Dragnea şi nu s-a abătut în declaraţiile sale de la linia partidului.

La ieşirea de la BPN al PSD, premierul Dăncilă a comentat acuzaţiile lansate duminică la Antena 3, deşi acestea fuseseră respinse de DNA. Prim-ministrul a spus că nu a avut încă o discuţie despre acest subiect cu Ministrul Justiţiei, deoarece acesta e încă în Japonia "aşa cum a spus şi Liviu Dragnea".

"Bineînţeles ca vom avea o discuţie", a continuat Dăncilă, care a comentat acuzaţiile lansate la Antena 3, unde fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a spus că s-ar fi "fabricat", la cererea Laurei Kovesi, dosarul unui ministru care urma să ajungă premier.

Acuzaţia a fost respinsă luni dimineaţă de şefa DNA, care a spus că "Nu a existat nici o discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Moraru Iorga Mihaela despre un dosar despre vreun ministru care putea să ajungă premier".

De asemena Antena 3 a difuzat duminică seară înregistrări furnizate de Vlad Cosma din care rezulta că i s-ar fi cerut să planteze probe pentru un dosar vizându-i pe Sebastian Ghiţă şi Victor Ponta. DNA a precizat că este vorba despre colaje.

Citește și Procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisă în judecată

Viorica Dăncilă a declarat despre afirmaţiile de la Antena 3 că "Am văzut aseară şi eu, nu am comentat acest aspect, e ingrijorător pentru fiecare român. Am văzut în discuţiile de aseară că se încearcă fabricarea probelor chiar pentru primul-ministru, nu sunt într-o situaţie foarte confortabilă".

"Nu trebuie în acelaşi timp să vedem întreaga justiţie că ar face lucruri urâte sau nu ar judeca drept. Nu pot să vă spun la ce măsuri mă aştept, trebuie sa avem o discutie pe acest subiect" a continuat premierul.

"Nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil şi cred ca răspunsul se înţelege. Eu cred că fiecare dintre cetăţenii acestei ţări au dreptul la o prezumpţie de nevinovăţie pana la o hotarare definitivă", a mai spus Dăncilă, făcând aluzie la condamnarea consilierului ei, Darius Vâlcov.

Consilierul premierului Viorica Dăncilă şi creatorul programului de guvernare al coaliţiei majoritare PSD-ALDE a fost găsit vinovat de mai multe acuzaţii de corupţie, inclusiv că ar fi încasat şpăgi de peste un milion şi jumătate de euro. Sentinţa nu este definitivă.

Darius Valcov a fost declarat vinovat pentru trei capete de acuzare: pentru trafic de influenţa a primit patru ani de închisoare, pentru spălare de bani şase ani, iar pentru că a făcut afaceri, deşi îi era interzis, doi ani. Pedeapsa finală stabilită de judecători este de 8 ani de închisoare.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer