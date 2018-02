Victor Ponta, audiat la ÎCCJ. Fostul premier îi cere demisia lui Liviu Dragnea

Victor Ponta îi cere demisia lui Liviu Dragnea din Parlament. Fostul premier a răbufnit luni la Instanţa supremă după ce actualul lider al social democraţilor l-a acuzat într-o emisiune de televiziune că Ponta l-ar fi denunţat la DNA în dosarul Teldrum.

O acuzaţie pe care predecesorul lui Dragnea la şefia PSD o respinge categoric.

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul "Turceni-Rovinari", în care este judecat alături de fostul senator Dan Şova, de Laurenţiu Dan Ciurel şi Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).

Prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde se desfăşoară un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a reacţionat la declaraţia pe care Liviu Dragnea a făcut-o, duminică seară, potrivit căreia fostul prim-ministru social-democrat s-ar fi aflat printre denunţătorii de la DNA.

"Domnul Dragnea a mai spus ieri, probabil la supărare, că sunt denunţător în dosarul domniei sale şi cred că de data asta nu este o chestie între doi oameni, ci chiar este ceva important. Totuşi, milioane de oameni m-au votat pentru prim-ministru, şef de partid şi trebuie să ştie adevărul, motiv pentru care astăzi voi depune o cerere la DNA, pentru a mi se preciza dacă am calitatea de martor, cum au foarte mulţi alţii, sau dacă am calitatea de denunţător. Domnul Dragnea poate, astăzi, să facă o copie de pe declaraţia mea. Am înţeles că nu are bani. Îi dau eu astăzi bani că îmi iau salariul şi poate să copieze cele cinci pagini, cred că are declaraţia mea de martor. (...) Sunt foarte serios. Dacă domnul Dragnea aduce o hârtie, denunţul meu, sau dacă DNA spune că sunt denunţător, tot astăzi îmi dau demisia din Parlament şi aţi scăpat de mine din politică. Dacă vă aduc hârtia din care rezultă că sunt martor sau domnului Dragnea îi vine mintea la cap şi scoate declaraţia de martor, nu mai este chestie de scuze, trebuie să îşi dea demisia din Parlament, pentru că milioane de oameni au fost minţiţi. Este simplu, o hârtie şi dovada", a afirmat Ponta.

El a adăugat că nu a depus niciodată un denunţ penal, acuzându-l din nou pe Liviu Dragnea că a minţit.

"Nu am depus în viaţa mea niciun denunţ penal, nici împotriva domnului Dragnea. (...) Am crezut atunci că încă mai are bun simţ şi obraz. Acum este clar că îşi bate joc de milioane de oameni. Nu e vorba de mine şi de el. Nu este un conflict personal. Este vorba de milioane de oameni care m-au votat ca şi candidat PSD. Domnul Dragnea nu a candidat niciodată pe persoană fizică, ci pe liste. Este vorba de sute de oameni, colegi, care m-au susţinut atâţia ani şi ei trebuie să ştie. Ori eu sunt un denunţător şi, bun, nu mai pot să plec din PSD, dar pot să îmi dau demisia din Parlament imediat, ori domnul Dragnea este cel mai mare mincinos din istoria politicii româneşti, după Băsescu sau l-a depăşit, şi trebuie să plece imediat din Parlament şi din PSD", a susţinut Ponta.

În dosarul Rovinari-Turceni, Victor Ponta a fost trimis în judecată în 17 septembrie 2015, alături de fostul senator Dan Şova, de Laurenţiu Dan Ciurel şi Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET). Ancheta în acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecată în timpul mandatului.

Procurorii îl acuză pe Victor Ponta că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul său de avocat, a obţinut de la Societatea Civilă de Avocaţi "Şova şi Asociaţii" 181.439,98 de lei, pentru activităţi care figurează în acte, dar care nu ar fi fost efectuate. Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat, iar Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi "Şova şi Asociaţii" la data faptelor, pentru abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani. Laurenţiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infracţiuni de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea şi Laurenţiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz în serviciu.

În dosarul Turceni-Rovinari, fostul senator Dan Şova a fost trimis în judecată în ianuarie 2016, fiind acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a asigura încheierea unui contract între CET Govora şi o firmă de avocatură. Alături de Şova este judecat şi Mihai Bălan, fost director general al CET Govora, pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, atunci director general al CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 de euro pe lună.

În urma demersurilor lui Dan Şova pe lângă Mihai Bălan, în decembrie 2011 şi mai 2013, Bălan a încheiat două contracte de consultanţă cu firma de avocatură reprezentată de martorul denunţător, iar în perioadele ianuarie-octombrie 2012 şi respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat, din partea CET Govora, plăţile efectuate în baza celor două documente, cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor interne de funcţionare a societăţii respective, susţin anchetatorii. Potrivit procurorilor DNA, aceste contracte nu erau justificate pentru că atunci CET Govora avea un departament juridic în care îşi desfăşurau activitatea şase jurişti, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistenţă din partea vreunei societăţi de avocaţi.

În 11 aprilie, în acest dosar a fost audiat fostul deputat Cristian Rizea. El a arătat în declaraţia de martor pe care a dat-o la instanţa supremă că nu îşi mai aminteşte cu ce suma i-a vândut o vilă din Bucureşti fostului senator Dan Şova, pentru care a primit o parte din bani şi restul sumei în 60 tranşe lunare de câte 5.000 de euro, de fiecare dată în numerar, respectiv în total 300.000 de euro, precizând că nu au încheiat un act adiţional pentru că aveau încredere. Procurorii DNA spun că, în 2011, banii cu care ar fi fost plătit imobilul cumpărat de la Rizea ar fi fost obţinuţi din contractele casei de avocatură a lui Dan Şova cu CET Govora.