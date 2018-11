Premierul Dăncilă a făcut un dezacord la întâlnirea cu liderii Parlamentului European

Discuţiile "vor aduce plus valoare şi ne va ajuta să vedem punctele comune", a spus premierul Viorica Dăncilă la întâlnirea cu Preşedinţii Parlamentului European

"Bun venit în România, bun venit la Guvernul României. Ne bucură prezenţa dumneavoastră astăzi aici în an centenar, an în care România sărăbătoreşte 100 de ani de la Marea Unire, ne bucură prezenţa dumneavoastră astăzi aici, prima vizită premergătoare preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România la 1 ianuarie 2019. Discuţiile pe care le vom avea astăzi, discuţii axate pe subiecte importante pentru UE, dar şi celelalte subiecte legate în principal de pregătirea României pentru preluarea preşedinţiei UE, cred că vor aduce plus valoare şi în acelaşi timp ne va ajuta să vedem punctele comune în ceea ce priveşte atât viitoarea preşedinţie a UE cât şi din punct de vedere al Parlamentului European. Vreau să vă asigur că România este pregătită pentru a prelua preşedinţia", a declarat Viorica Dăncilă. Ulterior, reprezentanţilor presei li s-a cerut să părăsească sala.

Miercuri, premierul României se întâlneşte cu delegaţia Preşedinţilor din Parlamentul European , formată din preşedintele PE, Antonio Tajani, secretarul general al PE, Klaus Welle, şi liderii celor 9 grupuri politice din PE, în perspectiva preluării de către ţara noastră a preşedinţiei Consiliului UE la 1 ianuarie 2019.

Imaginile difuzate de la întâlnirea cu Antonio Tajani, care a avut loc la ora 8, au fost difuzate fără sunet.

Citește și Noii membri ai Cabinetului Dăncilă au depus jurământul de învestitură la Cotroceni

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!