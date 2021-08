Premierul Cîțu: ”Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului. A fost o greșeală”

Pro TV

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, în timpul briefingului de presă de la Palatul Victoria, că ”ascum 20 de ani” a condus sub influența alcoolului, ceea ce ”a fost o greșeală” pe care și-o asumă.

Știrea este în curs de actualizare!

Șeful Guvernului a fost întrebat de un jurnalist dacă este adevărată informația care a fost publicată de un site din România, care susținea că el ar fi fost reținut de poliție pentru că ar fi consumat substanțe interzise.

”Acum 20 de ani, a fost vorba de conducere sub influența alcoolului. Am condus sub influența alcoolului, a fost o greșeală. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum când este o competiție internă în PNL” - a spus premierul Cîțu.

La insistențele jurnaliștilor, care au vrut să știe dacă președintele Klaus Iohannis și președintele PNL Ludovic Orban știau despre acest incident atunci când a fost propus în Guvernul României, Cîțu a declarat că este doar o contravenție, precizând faptul că de atunci și până acum a mai plătit amenzi de circulație în România.

Premierul Florin Cîțu: ”Eu am condus, a fost o greșeală. Repet, am condus, am plătit foarte scump. Asta este, a trebuit să îmi vând și mașina atunci și să merg în alte zile pe jos. Asta este. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile. Vă dați seama că nu este un eveniment cu care să te mândrești, dar asta a fost”.

Jurnalist: A fost informat președintele Klaus Iohannis și președintele partidului, Ludovic Orban, atunci când dumneavoastră ați fost propus, spre exemplu, pentrun funcția de ministru al Finanțelor?

Premierul Florin Cîțu: ”Este o contravenție. Să știți că am mai plătit amenzi și în România de circulație. Am plătit și în România amenzi de circulație.”