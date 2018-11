Ponta: ”Ministerul Dezvoltării este peştera lui Ali Baba, acolo sunt toate bogăţiile domnului Dragnea”

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri că Ministerul Dezvoltării este peştera lui Ali Baba pentru Liviu Dragnea, locul în care sunt toate "bogăţiile" liderului PSD.

Întrebat dacă Liviu Dragnea o să o susţină pe Lia Olguţa Vasilescu pentru conducerea Ministerului Dezvoltării, Ponta a spus:

"Exact cum i-a susţinut pe Marian Neacşu, pe Valeriu Zgonea, pe Stănescu, îi susţine până îi susţine de tot".

"Orice om care are mai mult de un neuron şi care are un centimetru pătrat de obraz este o ameninţare pentru domnul Dragnea. (...) Ministerul Dezvoltării este peştera lui Ali Baba, acolo sunt toate bogăţiile domnului Dragnea şi modul în care şi-a construit alături de Tel Drum şi puterea politică, modul în care îi atrage pe baronii locali, pe primari. Dumneavoastră, dacă aţi fi Ali Baba, cum este domnul Dragnea, aţi vrea să daţi cheile de la peşteră cuiva? Probabil că nu", a afirmat Ponta la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

În ceea ce îl priveşte pe Ilan Laufer, cel care a fost nominalizat să ocupe portofoliul de la Ministerul Dezvoltării, dar a fost respins de preşedintele Klaus Iohannis, Ponta a arătat că acesta s-a lăsat manipulat de Codrin Ştefănescu, "un fost colaborator al lui Vadim Tudor".

"În campania din 2014, eu, personal, şi PSD am greşit foarte tare - şi îmi pare rău pentru asta - discutând de etnia contracandidatului, de faptul că domnul Klaus Iohannis e etnic german. Am greşit foarte tare. Cred că mulţi oameni s-au enervat pe ceea ce am spus eu sau ce au spus cei din PSD şi s-au dus să voteze în turul 2 contra mea, tocmai pentru că românii, spun eu, voiau un preşedinte bun, competent, nu îi interesa etnia. Eu am învăţat din acea greşeală şi în general încerc să nu fac aceeaşi greşeală de două ori. Speram să fi învăţat şi PSD-ul, dar ceea ce s-a întâmplat ieri a fost mult mai rău. Ilan Laufer mi-a creat mereu impresia unui om civilizat, decent, deştept. Faptul că ieri s-a lăsat manipulat de un fost colaborator al lui Vadim Tudor, care i-a scris textul şi a vorbit în numele unui fost colaborator al lui Băsescu, de la sediul PSD, este o mare greşeală pentru el şi un monstru pe care nu trebuie să-l lăsăm să fie reînviat în societatea românească", a menţionat Ponta.

