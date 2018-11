Ilan Laufer îl acuză pe Klaus Iohannis de antisemitism. ”Voi face o plângere pentru discriminare”

Ilan Laufer a declarat, marți seara, la sediul PSD, că președintele Klaus Iohannis a respins numirea sa în fruntea Ministerului Dezvoltării din antisemitism.

Ilan Laufer a afirmat marţi seara, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism".

”Sunt Ilan Laufer, din părinți români, născut la București, la maternitatea Polizu. Am studii superioare. Azi, în anul 2018, am fost respins de președintele României. Sunt îngrijorat de motivele care au stat în spatele acestei decizii, fără să motiveze această decizie, ceea ce e neconstituțional. E un nou act de antisemitism, l-a demonstrat în ultimul an. A avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și a făcut declarații antisemite, a refuzat trimiterea unui ambasador în Israel și a sabotat ședința de guvern comună ce ar fi trebuit să aibă loc”, și-a început Ilan Laufer declarația.

”Aceste atacuri antisemite asupra mea sunt dureroase. Din familia mea au murit 52 de persoane în perioada Holocaustului și al celui de-Al Doilea Război Mondial”, a mai spus Laufer.

”Prin interpuși, a inițiat acțiuni de urmărire penală împotriva primului ministru Viorica Dăncilă după vizita acestuia în Israel și am informații certe că ar trebui și eu să mă aștept la același mod de acțiune în ceea ce mă privește – mai precis un dosar penal care se pregătește acuma pe repede-nainte la comanda președintelui” - a mai spus Laufer.

El a spus că va face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și va cere comunității evreiești din SUA să retragă decorația acordată președintelui.

”Voi face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Consider că refuzul domnului Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a debutat cu expresia 'niște evrei', a urmat cu o plângere penală împotriva premierului României și continuă astăzi cu refuzarea unei propuneri de vicepremier și ministru al dezvoltării în Guvernul României. Totodată voi face o cerere către IGS, Comunitatea Evreiască din Statele Unite, pentru a-i retrage decorația acordată președintelui Klaus Iohannis”, a mai declarat Ilan Laufer.

Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a aprobat remanierea guvernamentală, el prezentând lista miniştrilor pentru care a semnat decretul de numire în funcţie, din care lipsesc propunerile pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor, în speţă Ilan Laufer şi Lia Olguţa Vasilescu, despre care a spus că sunt nepotrivite şi vor fi refuzate.

Şeful statului nu a anunţat revocarea din funcţie a lui Paul Stănescu, vicepremier şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi a lui Lucian Şova, ministru al Transporturilor.

