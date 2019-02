Politico.eu: Dragnea, întrebat la Congresul PES de ce i s-a făcut dosar lui Timmermans

Inquam Photos/ Octav Ganea

Liviu Dragnea le-ar fi promis la Madrid liderilor socialiştilor europeni că îl va susţine atât pe Frans Timmermans, cât şi statul de drept

Potrivit jurnalistului Florian Eder, editor-şef la Politico Europe, Frans Timmermans, Liviu Dragnea, Serghei Stanişev (preşedintele Partidului Socialist European) şi Udo Bullman s-au întâlnit “în secret” la sfârştul săptămânii trecute la Congresul PES de la Madrid.

Udo Bullmann, liderul grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, i-a declarat lui Eder că în cadrul discuţiei i-a pus lui Dragnea problema “dezbaterii privind faptul că în România există un dosar pe numele lui Timmermans şi Jourova. E absurd şi trebuia să discutăm despre acest subiect”.

Agerpres

Potrivit lui Bullman, Dragnea “s-a distanţat” de ceea ce se întâmplă cu sistemul de justiţiei din România şi a promis că-l va susţine fără ezitare pe Timmermans la alegerile europarlamentare. “Am vrut să fie foarte clar că oricine vrea să facă parte din familia noastră trebuie să respecte domnia legii”, a spus germanul.

Timmermans i-a declarat şi el jurnalistului Politico că “a fost foarte strict şi foarte precis” în discuţia cu liderul PSD. Dragnea “vrea să discute cu noi, nu vrea să părăsească familia politică, vrea să facă eforturi ca să clarifice eventualele neînţelegeri. În următoarele săptămâni o să vedem dacă poate face asta”, a declarat Timmermans.

În calitate de prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, olandezul a precizat că va continua discuţiile cu guvernul de la Bucureşti. “Nu ştiu dacă vom reuşi. De asemenea, nu ştiu dacă Dragnea chiar crede în ce spune”.

Pro TV

Luni, Dragnea a prezentat versiunea sa despre această întâlnire: "Sincer, n-am citit și dacă n-am citit mă abțin foarte tare să comentez. Eu știu ce am discutat. Am avut o întâlnire cu Frans Timmermans și cu Serghei Stanișev și Udo Bullmannn, Udo Bullmannn fiind liderul grupului social-democrat din Parlamentul European, o discuție lungă și după părarea mea bună, în care cred că fiecare am înțeles cum stăm și fiecare a înțeles de la celălalt ce își dorește și am convenit ca în perioada următoare să avem discuții în așa fel încât să nu mai existe informații nereale care să circule de la unul la altul.

Eu știu ce a zis Timmermans în speech-ul de la congres. Ce spuneți dumneavoastră n-am citit și îmi vine greu să cred.”

Inquam Photos / George Calin

