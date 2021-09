PNL le interzice parlamentarilor săi să participe la ședința convocată de Orban pentru moțiune

Agerpres

Premierul Florin Cîţu a anunţat miercuri, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, că parlamentarii liberali nu au voie să participe la ședința plenului reunit, convocată de Ludovic Orban și Anca Dragu pentru prezentarea moțiunii de cenzură.

Cîţu a precizat că BPN al PNL a luat mai multe decizii în şedinţa de miercuri, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de Statutul PNL.

"Articolul 1: Niciun parlamentar PNL nu va face demersuri în Parlament sau în afara lui pentru dărâmarea propriului guvern şi a premierului desemnat de PNL, Florin Cîţu. În caz contrar, se vor supune sancţiunilor statutare.

Articolul 2: PNL nu va face guvern cu PSD.

Articolul 3: Se mandatează parlamentarii PNL să nu participe la plenul reunit convocat de preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, la şedinţele Birourilor permanente reunite, unde se va discuta calendarul moţiunii USR PLUS - AUR, depusă nelegal, până la verificarea legalităţii semnăturilor", se arată în decizia luată de conducerea PNL.

Întrebat ce se va întâmpla în cazul preşedintelui PNL, Ludovic Orban, care a convocat plenul reunit, Cîţu a replicat că situaţia va fi analizată.

"Vreau să vedem întâi dacă a încălcat statutul prin această convocare - dacă este o convocare nelegală şi este împotriva statutului şi a PNL - şi după aceea vor fi sancţiuni", a susţinut el.

Orban: Orice boicotare a moţiunii de cenzură reprezintă un atentat la democraţie şi la statul de drept

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat miercuri că orice boicotare a moţiunii de cenzură, "prin chichiţe procedurale, prin şmecherii, prin boicotarea cvorumului sau prin absenţa de la şedinţele Parlamentului", reprezintă un 'atentat' la democraţie şi la statul de drept.

El a spus că nu înţelege cum PSD poate să se comporte în afara Constituţiei, în condiţiile în care nu a apelat la aceste "tertipuri procedurale" nici la moţiunea de cenzură îndreptată contra Guvernului Dăncilă.

"În calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, am obligaţia constituţională. Fără deciziile CCR legate de moţiunile de cenzură, aş fi procedat la fel. Am obligaţia de a respecta Constituţia, am obligaţia de a respecta democraţia în România, pentru că dacă o moţiune de cenzură, care este singurul instrument democratic aflat la dispoziţia Parlamentului, este blocat prin chichiţe procedurale, prin şmecherii, prin boicotarea cvorumului sau prin absenţa de la şedinţele Parlamentului (...), orice boicotare la acest instrument democratic, prin care Parlamentul poate să înceteze activitatea unui Guvern care nu mai poate să beneficieze de susţine parlamentară, este un atentat la democraţie şi la principiul constituţional al statului de drept blocarea unei moţiuni de cenzură", a afirmat Orban, potrivit Agerpres.

Liderul PNL a spus că prezenţa senatorilor şi deputaţilor la activitatea Parlamentului nu este facultativă, adăugând că nu înţelege cum apelează PSD la "tertipuri procedurale".

"Eu nu pot înţeleg cum este posibil ca PSD, care nu a apelat la aceste tertipuri procedurale nici în apărarea Guvernelor PSD, poate să se comporte în afara Constituţiei şi să nu respecte derularea procedurilor. Dacă ar fi făcut la fel, nu puteam da jos Guvernul Dăncilă, pentru că nu ar fi fost posibil să se deruleze procedura moţiunii de cenzură. Aceste practici, care depăşesc cadrul constituţional, sunt practici care trebuie sancţionate de opinia publică", a mai spus Orban.