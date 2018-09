Paul Stănescu anunţă că a discutat cu Viorica Dăncilă preluarea conducerii PSD

Agerpres

Vicepremierul susţine că obiectivul liderilor PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului şi a Camerei Deputaţilor îl reprezintă menţinerea guvernării, a coaliţiei cu ALDE şi, ulterior, eventuale remanieri.

Vicepremierul Paul Stănescu, unul dintre semnatarii scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, a declarat joi, la Brăila, că speră ca, după reuniunea Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc vineri, toţi parlamentarii social-democraţi care au plecat din partid să revină în PSD şi să se întărească astfel majoritatea parlamentară.

"Grupul de iniţiativă şi-a asumat şi îşi asumă în continuare tot ceea ce e scris în scrisoare fără discuţie. Obiectivul nostru principal este guvernarea. Asta înseamnă să menţinem coaliţia cu ALDE, asta înseamnă să ne aducem înapoi toţi parlamentarii care au plecat. Sper ca, după CEx-ul de mâine, toţi parlamentarii social-democraţi care au plecat să revină în PSD. Pentru că, în ultima perioadă, s-a întâmplat ca anumiţi parlamentari să plece, riscul este mare, dacă rămânem în aceeaşi situaţie, cea de astăzi, să plece la alte partide, să rămână independenţi", a declarat Stănescu.

Întrebat dacă a avut o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă legată de preluarea preşedinţiei PSD în cazul în care Liviu Dragnea nu ar mai fi liderul partidului, Paul Stănescu a spus că, personal, a avut o discuţie cu aceasta şi că a rămas să se decidă dacă va accepta sau nu conducerea PSD.

"Pot să vă confirm că eu, cel puţin, am avut o discuţie cu doamna prim-ministru şi am rugat-o, în numele grupului, să fie de acord cu acest lucru. Acum, domnia sa rămâne să ne spună dacă va fi de acord sau nu va fi de acord. Dar noi am rugat-o să rămână în continuare preşedinte interimar al partidului, fiind preşedinte executiv. Doamna prim-ministru e un om de partid, e un om de echipă şi eu cred că îşi va asuma acest lucru. Eu asta cred astăzi", a afirmat Stănescu.

Vicepremierul Paul Stănescu a mai spus că, în momentul de faţă, ar fi necesară o remaniere guvernamentală.

"În momentul în care se va produce ceea ce cerem în acea scrisoare şi avem majoritate, avem coaliţie cu ALDE, avem guvernare, sigur că vom discuta şi eventuale remanieri guvernamentale, dar asta va decide primul-ministru. Noi considerăm că trebuie anumite remanieri, dar doamna prim-ministru Dăncilă va decide ce se va întâmpla în continuare", a completat Stănescu.

Vicepremierul Paul Stănescu a participat joi la conferinţa judeţeană de alegeri a PSD Brăila, ocazie cu care la conducerea filialei a fost ales fostul prim-ministru Mihai Tudose.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer