Negocieri dure în PSD, LIVE TEXT. Neacşu: Tot ce am de spus voi spune în faţa colegilor de partid

Sunt negocieri dure în PSD, cu doar o zi înaintea Comitetului Executiv, ședința la care ar putea fi decisă soarta lui Liviu Dragnea în fruntea partidului!

Negocierile în interiorul PSD au început după ce mai mulți lideri ai formațiunii l-au acuzat pe Liviu Dragnea că a prăbușit partidul în sondaje și i-au cerut să demisioneze imediat de la șefia PSD, dar și din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Printre contestatarii principali se numără Gabriela Firea, Paul Stănescu și Adrian Țuțuianu, care au propus ca lider interimar să fie Viorica Dăncilă.

"Vor să alinieze partidul cu Iohannis, SRI, SPP și DNA." - a fost replica lui Dragnea.

Cronologia evenimentelor, joi, 20 septembrie - LIVE TEXT:

-► ora 13:10 Primarii PSD Bistriţa-Năsăud, convocaţi în şedinţă pentru a discuta scrisoarea anti-Dragnea

Cei aproximativ 40 de primari PSD din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost convocaţi, joi după-masă, la o întâlnire în cadrul căreia se va analiza scrisoarea anti-Dragnea semnată de anumiţi lideri ai partidului şi poziţia filialei judeţene în cadrul Comitetului Executiv Naţional de vineri.

Întâlnirea a fost confirmată pentru Agerpres de către secretarul general al filialei, Romeo Florian. "O să ne întâlnim cu primarii şi o să luăm o decizie. Ne vom întâlni astăzi, după-masă, după ora 4,00. În primul rând, primarii, şi pe urmă şi restul", a spus Florian.

Potrivit secretarului general al PSD Bistriţa-Năsăud, decizia va fi comunicată public ulterior, cel mai probabil prin intermediul unui comunicat de presă.

De la această întâlnire vor lipsi preşedintele organizaţiei PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, care conduce şi Consiliul Judeţean şi care este plecat din ţară, neputând fi contactat telefonic.

Printre absenţi se vor număra şi preşedintele executiv al filialei judeţene, Nicolae Moldovan, primar al oraşului Beclean, care a declarat că nu poate fi prezent la întâlnire.

În afară de preşedintele Radu Moldovan, filiala Bistriţa-Năsăud a PSD mai are doi reprezentanţi în Comitetul Executiv Naţional: pe Doina Pană, vicepreşedinte la nivel naţional, şi pe Daniel Suciu, liderul grupului parlamentar din Camera Deputaţilor, ambii aflându-se în aceste zile la Bucureşti.

-► ora 12:50 Neacşu: Tot ce am de spus, voi spune în faţa colegilor de partid; aşa mi se pare normal

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat joi, referitor la situaţia din partid, că i se pare normal ca tot ceea ce are de spus să comunice colegilor de partid, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional.

"Tot ce am de spus voi spune în Comitetul Executiv. (...) Am spus ieri ce aveam de spus. Voi mai spune în faţa colegilor de partid, că aşa mi se pare normal. Nu mă provocaţi, dacă am spus că voi spune la Comitetul Executiv, aşa voi face", le-a răspuns Neacşu, la Palatul Parlamentului, ziariştilor care l-au întrebat despre scrisoarea deschisă prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea.

Marian Neacşu a făcut aceste declaraţii după ce a ieşit din biroul liderului grupului PSD din Camera Deputaţilor, Daniel Suciu.

-► ora 12:45 Preşedintele CJ Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu, va semna scrisoarea anti Dragnea

Primul preşedinte de Consiliu Judeţean din ţară care şi-a exprimat poziţia faţă de scrisoarea transmisă conducerii PSD, este cel din Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu, care a declarat, pentru Agerpres, că susţine cele afirmate în scrisoare şi este alături de deputatul PSD, Ion Mocioalcă.

"În această după-amiază va avea loc şedinţa Comitetului Executiv al PSD Caraş-Severin, convocat de preşedintele filialei judeţene, deputatul Ion Mocioalcă. Tema o constituie scrisoarea înaintată conducerii PSD de către vicepreşedinţi ai partidului şi de către preşedinţi de organizaţii judeţene. În şedinţa din această după-amiază, preşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Mocioalcă, va supune discuţiei această scrisoare, pentru că pe parcursul zilei de vineri va fi un Comitet Executiv Naţional, unde se va participa cu un punct de vedere unitar. Eu, personal, voi semna această scrisoare, pentru că am fost şi sunt alături de preşedintele Ion Mocioalcă. Ştiu ce conţine scrisoarea şi o voi semna", a declarat joi, preşedintele CJ Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu.

-► ora 12:35 Natalia Intotero: PSD nu trece prin cel mai fericit moment

Vicepreşedintele PSD, Natalia Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a declarat joi, la Galaţi, că partidul din care face parte nu trece prin cel mai fericit moment, dar că problemele interne ale formaţiunii politice vor fi clarificate vineri, când va avea loc şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN).

Inquam Photos / Octav Ganea

"PSD nu trece prin cel mai fericit moment, însă cred că noi, în continuare, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din ţară, din afara graniţelor, iar chestiunile politice le vom discuta şi le vom clarifica mâine (la CExN - n.r.)", a spus Intotero.

Chestionată dacă va avea un cuvânt de spus în şedinţa CExN, ţinând cont de faptul că este vicepreşedinte la nivel naţional şi ministru, Intotero a răspuns:

"Cuvântul îl voi spune mâine în şedinţă, astăzi sunt aici pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni şi chiar aş vrea ca de aici să pornească ştiri prin care să încercăm cu toţii să avem cât mai puţine cazuri de acest gen. Azi-dimineaţă am primit mesajul disperat al unei doamne diriginte care îmi spunea că elevul ei merituos a decedat undeva în Marea Britanie şi părinţii nu ştiu cum să îl aducă acasă. Şi acesta este un alt caz printre sutele de cazuri, din păcate, care se întâmplă zilnic. Aceasta este preocuparea mea".

La întrebarea dacă activitatea ministerului pe care îl conduce şi a guvernului, în general, este afectată de frământările din PSD, demnitarul social-democrat a afirmat: "Eu alerg, de două zile am fost la Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, la dumneavoastră astăzi, în următoarele ore la Brăila. Noi încercăm să ne face datoria".

Intotero nu a vrut să comenteze dacă a fost corect sau nu ca problemele din PSD să apară întâi în presă sub forma unei scrisori.

ora 12.15 Marian Dragomir, vicepreşedinte al PSD Brăila: PSD nu este partidul unui om şi va redeveni partidul unei echipe

Marian Dragomir a făcut public joi, într-o postare pe Facebook, faptul că preşedintele organizaţiei judeţene, Ion Rotaru, a avut mandat din partea colegilor pentru a semna scrisoarea în care se cere demisia şefului partidului, Liviu Dragnea.

"Organizaţia PSD Brăila a hotărât că este nevoie de o discuţie în Comitetul Executiv Naţional pentru a readuce starea de dialog şi normalitate în PSD. Semnătura domnului preşedinte Ion Rotaru pe scrisoarea colegilor noştri reprezintă voinţa organizaţiei PSD Brăila. Direct şi tranşant, ca de fiecare dată, susţin că este necesară o nouă abordare în PSD, iar cei care au evitat dialogul trebuie să plece, pentru a nu ajunge să fie scoşi pe uşa din dos.

PSD nu este partidul unui om şi va redeveni partidul unei echipe. Domnule Liviu Dragnea, viitorul PSD va fi fără implicarea dumneavoastră în conducerea partidului. Avem nevoie de un lider puternic, serios, carismatic, un om al dialogului şi conducerii participative", a scris Dragomir pe contul său de socializare.

Marian Dragomir a mai amintit că scorul de 57% obţinut de PSD în municipiul Brăila, la alegerile din 2016, demonstrează "implicarea fiecărui membru, performanţa echipei de la Brăila şi ne obligă să luăm în timp util toate măsurile, pentru ca faptele noastre de la nivel local să nu fie puse în umbră de gafele de la nivel naţional".

"Dialogul şi respectul reciproc reprezintă forţa PSD Brăila. Voi rămâne membru PSD şi voi lupta în interiorul partidului, pentru ca valorile social democrate să fie respectate", a completat Dragomir.

La rândul său, preşedintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a declarat că susţine poziţia organizaţiei PSD Brăila şi consideră că în partid trebuie respectat principiul deciziilor luate în mod democratic.

ora 11.45 Preşedintele organizaţiei municipale PSD Buzău: Liviu Dragnea şi-a confiscat propriul partid

Preşedintele organizaţiei municipale a PSD Buzău, Constantin Toma, care este şi primarul oraşului Buzău, consideră că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, "şi-a confiscat propriul partid", iar "ţara şi fiecare român au nevoie de altceva".

"Nu cred că vreodată după 1990 a fost vreun om care să aibă atâţia oameni împotriva sa, inclusiv din propria echipă. Liviu Dragnea şi-a confiscat propriul partid şi prin faptul că PSD-ul a câştigat alegerile, a confiscat şi ţara! Îi felicit pe Marcel Ciolacu şi pe ceilalţi colegi din conducere care au demarat acţiunea de schimbare a acestui lider ce nu-şi înţelege rostul! Ţara şi fiecare român au nevoie de altceva!", a scris preşedintele organizaţiei municipale a PSD Buzău pe Facebook, potrivit News.ro.

ora 10.35 Deputatul Răzvan Rotaru cere consultarea membrilor filialei PSD Botoșani înainte de votul din CExN

Deputatul social-democrat Răzvan Rotaru cere conducerii organizaţiei judeţene a PSD Botoşani să consulte membrii filialei înainte de votul de vineri din Comitetul Executiv Naţional al partidului, când se va pune în discuţie scrisoarea privind demisia preşedintelui Liviu Dragnea.

Rotaru a declarat, joi, pentru Agerpres, că preşedintele PSD Botoşani, senatorul Doina Federovici, trebuie să aibă în CExN un mandat din partea organizaţiei, înainte de a exprima votul în numele acesteia.

ora 09.50 PSD Hunedoara: Apel la unitate în cadrul partidului

Conducerea filialei judeţene PSD Hunedoara face un apel la unitate în cadrul partidului, considerând că este momentul ca disputele interne să înceteze şi să fie continuat programul de guvernare, despre care susţine că a fost realizat "în mare măsură", reiese dintr-un comunicat transmis joi.

"Considerăm că este momentul să lăsăm la o parte disputele interne şi să continuăm programul de guvernare, realizat până acum în mare măsură. PSD trebuie să rămână unit pentru că anul viitor ne aşteaptă un dublu test electoral: alegerile pentru Parlamentul European şi alegerile prezidenţiale pentru care trebuie să fim pregătiţi încă de pe acum", se arată în comunicatul PSD Hunedoara.

Potrivit documentului citat, Biroul Permanent al filialei judeţene PSD Hunedoara a analizat săptămâna trecută situaţia "semnalată în mass-media despre presupuse tensiuni" la nivelul central al partidului.

ora 09.45 Comitetul Executiv Judeţean al PSD Timiș va stabili mandatul preşedintelui interimar al filialei pentru şedinţa CExN

Comitetul Executiv Judeţean al PSD Timiş va stabili, joi, mandatul preşedintelui interimar al filialei, Călin Dobra, pentru şedinţa CExN care va avea loc vineri, la Bucureşti.

"Decizia pe care o vom lua trebuie însă să reflecte mesajul celor pe care membrii forului de conducere îi reprezintă. Va fi un mandat imperativ rezultat, cu siguranţă, în urma unei dezbateri la care fiecare dintre noi va fi invitat să îşi expună părerea", a declarat deputata PSD de Timiş Bianca Gavriliţă, citată într-un comunicat remis Agerpres.

Deputata a afirmat că şedinţa CExN de vineri va clarifica, cu siguranţă, situaţia din partid, iar acest lucru va demonstra încă o dată că "PSD este un partid care poate trece peste orice impas, prin găsirea celei mai bune soluţii".

