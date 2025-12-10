Minorii nu vor mai putea fuma în spații publice. Amenzi de până la 500 de lei dacă sunt prinși - Proiect

Stiri Politice
10-12-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Legea antifumat pentru minori s-ar putea înăspri. Mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect de lege care să le interzică direct minorilor să mai fumeze în spațiile publice.

autor
Daniel Preda

Copiii ar putea fi amendați. Inițiatorii vor astfel să descurajeze fumatul în rândul tinerilor, așa cum cere Uniunea Europeană.

Potrivit documentului depus în Parlament, interdicția s-ar aplica în orice spațiu public, fie el închis sau deschis: străzi, trotuare, stații de autobuz sau parcuri.

În propunerea legislativă sunt menționate inclusiv țigările electronice și dispozitivele de vapat.

Ștefan Tănasă, inițiatorul legii, deputat USR: „Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt scăpate de sub control. Tot mai mulți minori ajung să fie dependenți de nicotină. Scopul acestei inițiative rămâne acela de a îmbunătăți sănătatea preventivă a copiilor noștri.”

Citește și
Bolojan
Bolojan: „Problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate”

Un studiu realizat de World Vision România a arătat că 13% dintre copiii între 10 și 14 ani au fumat cel puțin o dată.

Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănățean: „Dacă în urmă cu un deceniu discutam de începutul fumatului undeva în clasa a noua, a zecea, practic în momentul de față discutăm despre clasa a cincea, a șasea.”

Psihologii spun că fumatul este primul pas către alte vicii, mult mai periculoase, precum consumul de alcool sau de droguri.

Bianca Brîndușa, psiholog specializat în adicții: „În rândul minorilor găsim mai mulți fumători decât nefumători, iar vârsta de debut este tot mai mică. Fumatul, din păcate, începe ca o glumă și de multe ori spun: am fumat o țigară, nu-i nimic, însă acea țigară aduce o a doua, o a treia, apoi pachetul.”

Proiectul de lege este momentan în dezbatere publică. Acesta prevede o sancțiune între 100 și 500 de lei sau avertisment, dacă un minor este prins în timp ce fumează în spațiul public.

Bărbat: „E binevenită clar.”

Femeie: „Mai degrabă prin educație reușim, decât prin amenzi.”

De asemenea, proiectul le interzice adulților să fumeze în zona locurilor de joacă și pe terenurile de sport.

Singurele artificii care pot fi folosite legal în România. Lista prezentată de Poliție

Sursa: Pro TV

Etichete: lege, minori, proiect, spatii publice, antifumat,

Dată publicare: 10-12-2025 18:43

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Bolojan: „Problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate”
Stiri Politice
Bolojan: „Problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul unei emisiuni, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie.

Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”
Stiri Politice
Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Premierul Ilie Bolojan a declarat după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, el arătând că întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor.

Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ
Stiri Politice
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ

Documentarul Recorder „Justiție capturată” despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii a stârnit un val de controverse în opinia publică, iar o reacție din partea președintelui statului Nicușor Dan a fost cerută rapid în acest sens.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Decembrie 2025

55:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28