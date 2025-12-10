Minorii nu vor mai putea fuma în spații publice. Amenzi de până la 500 de lei dacă sunt prinși - Proiect

Legea antifumat pentru minori s-ar putea înăspri. Mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect de lege care să le interzică direct minorilor să mai fumeze în spațiile publice.

Copiii ar putea fi amendați. Inițiatorii vor astfel să descurajeze fumatul în rândul tinerilor, așa cum cere Uniunea Europeană.

Potrivit documentului depus în Parlament, interdicția s-ar aplica în orice spațiu public, fie el închis sau deschis: străzi, trotuare, stații de autobuz sau parcuri.

În propunerea legislativă sunt menționate inclusiv țigările electronice și dispozitivele de vapat.

Ștefan Tănasă, inițiatorul legii, deputat USR: „Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt scăpate de sub control. Tot mai mulți minori ajung să fie dependenți de nicotină. Scopul acestei inițiative rămâne acela de a îmbunătăți sănătatea preventivă a copiilor noștri.”

Un studiu realizat de World Vision România a arătat că 13% dintre copiii între 10 și 14 ani au fumat cel puțin o dată.

Sorin Ionescu, director Colegiul Național Bănățean: „Dacă în urmă cu un deceniu discutam de începutul fumatului undeva în clasa a noua, a zecea, practic în momentul de față discutăm despre clasa a cincea, a șasea.”

Psihologii spun că fumatul este primul pas către alte vicii, mult mai periculoase, precum consumul de alcool sau de droguri.

Bianca Brîndușa, psiholog specializat în adicții: „În rândul minorilor găsim mai mulți fumători decât nefumători, iar vârsta de debut este tot mai mică. Fumatul, din păcate, începe ca o glumă și de multe ori spun: am fumat o țigară, nu-i nimic, însă acea țigară aduce o a doua, o a treia, apoi pachetul.”

Proiectul de lege este momentan în dezbatere publică. Acesta prevede o sancțiune între 100 și 500 de lei sau avertisment, dacă un minor este prins în timp ce fumează în spațiul public.

Bărbat: „E binevenită clar.”

Femeie: „Mai degrabă prin educație reușim, decât prin amenzi.”

De asemenea, proiectul le interzice adulților să fumeze în zona locurilor de joacă și pe terenurile de sport.

