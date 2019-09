Paleologu: Discuția despre desființarea PSD, legitimă. Dăncilă e o piromană

Candidatul PMP la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a declarat că PSD trebuie ţinut în carantină, după tot răul pe care l-a făcut în ultimii trei ani. El propune „un cordon sanitar”, un pact anti-PSD.

Paleologu a vorbit, într-un interviu publicat marți de News.ro, despre articolul din Legea partidelor politice referitor la desfiinţarea unui partid politic şi susţine că această prevedere se aplică deja PSD, care, prin măsurile din ultimii ani, se situează în afara legii.

„PSD trebuie să-şi pună problema dacă vrea să mai existe ca partid. E o chestiune de to be or not to be. Eu cred că i se aplică deja prevederile din Legea partidelor politice privind desfiinţarea. Deci să-şi bage minţile în cap, să vadă lucrurile aşa cum sunt, ce au făcut în ultimii ani şi dacă vor să dispară ca partid”, a declarat Paleologu.

Acesta a precizat că este necesar ca Viorica Dăncilă să plece cât mai repede din fruntea Guvernului, după care să fie instalat un guvern de tranziţie, care să organizeze alegeri parlamentare anticipate.

El afirmă că situaţia în ţară este „explozivă”, iar Viorica Dăncilă nu este nicidecum o persoană neconflictuală, ci dihonia în persoană: „Nu se poate continua cu Viorica Dăncilă în fruntea Guvernului, pentru că această persoană va arunca România în aer. Este o piromană. Va incendia România. Cu aerul ei de vestală neprihănită îmbrăcată mereu în alb, ea este de fapt principalul agent al discordiei”.

„Cred că şi Guvernul PSD e în stare să facă lucruri, adică PSD nu se rezumă la grupul infracţional care a pus mâna pe putere prin Dragnea, să ne înţelegem. Cred că există resurse umane valabile în PSD, dar, în momentul de faţă, PSD este compromis de tot ce au făcut în ultimii ani. Mă refer la ultimii trei ani în mod special, din 2016 încoace, care este o perioadă sinistră în istoria post-decembristă a României. Dar, de asemenea, mă refer şi la perioada USL, la perioada Ponta şi restul de persoane, care au făcut foarte mult rău. Ponta a distrus instituţii, a distrus Institutul Cultural Român, în diplomaţie a făcut lucruri absolut inacceptabile. Deci e vorba de o perioadă neagră, întâi neagră şi apoi foarte neagră, ca să vorbim pe scurt de cei şapte ani, mă rog şase de fapt, de dominaţie PSD în România.



Eu cred că PSD trebuie ţinut în carantină. Eu propun un pact anti-PSD, constituirea unui adevărat cordon sanitar, pentru că PSD trebuie să îşi revină. Dacă PSD vrea să fie un partid stimabil, mă rog, stimabil, un partid cu care să se poată lucra, trebuie să întoarcă pagina relelelor făcute în ultima vreme. Şi mai e un lucru, Legea partidelor politice are un articol care vorbeşte despre desfiinţarea partidelor politice. Uitaţi-vă la articolele respective şi spuneţi-mi dacă nu cumva se aplică PSD. Ei trebuie să-şi pună problema. Dacă un partid nu mai acţionează în virtutea principiilor asumate, este prevăzut în Legea partidelor politice, măcar să-şi pună această întrebare: dacă nu cumva modul în care s-au comportat în ultimii ani îi pune deja în afara legii”, a explicat Paleologu.

Întrebat dacă PSD ar trebui desființat, candidatul PMP la prezidențiale a răspuns: „Cred că discuţia este una legitimă, ţinând cont de modul în care s-au comportat în ultimii 3 ani şi cei 3 de guvern Ponta, dar mai cu seamă în ultimii ani, în care au distrus instituţii, în care nu şi-au văzut decât de interesele lor şi de faptul că statul a fost luat prizonier de agendele personale ale unor oameni cu probleme penale. Acest lucru este foarte grav şi discuţia ar fi legitimă în privinţa acelor articole din legea partidelor politice care vorbesc despre desfiinţarea partidelor”.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!