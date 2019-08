Paleologu: ”Diaconu este bun actor în roluri de prost. Şi a găsit pe alţii mai proşti”

Candidatul PMP la preşedinţie, Theodor Paleologu, spune că Mircea Diaconu, susţinut de ALDE şi Pro România la prezidenţiale, este bun actor în roluri de prost şi a găsit pe alţii mai proşti, adică ALDE şi Pro România.

”Mircea Diaconu este bun actor în roluri de prost. Şi a găsit pe alţii mai proşti: ALDE şi Pro România n-au fost în stare să genereze o candidatură cît de cît plauzibilă”, a scris Paleologu pe pagina sa de Facebook.

La finalul postării, el a ținut să precizeze că ţinta nu e atât Diaconu, cât ALDE şi Pro România. „Ştiu, e plicticos să tot explici ironii”, încheie Paleologu.

Ulterior, Paleologu a mai postat un mesaj, în care încearcă să justifice cuvintele dure folosite de el, ”prost” și ”proști”.

”Văd că unele spirite delicate s-au șifonat de faptul că am utilizat cuvinte îngrozitoare în precedenta mea postare: "prost" și "proști" ("vai, vai, domnule Paleologu, vă credeam un om cult și manierat, vă credeam un diplomat").

Consider că studierea prostiei omenești e o temă imensă a istoriei culturale (exemple: Homer, Lucian de Samosata, Erasmus, Montaigne, Voltaire, Flaubert, Caragiale, Eugen Ionescu etc.). Am scris și am ținut cursuri pe această temă.

Cred, de asemenea, că prostia e principalul factor explicativ în politica românească. E o valoare sigură. Mereu poți miza pe prostia adversarului. Evident că am aplaudat panarama lui Mircea Diaconu de pe scările Ateneului și am fost încîntat de susținerea pe care i-o acordă ALDE și Pro România.” - a scris Paleologu.

Pro România şi ALDE au anunţat, luni, că au decis să îl susţină pe candidatul independent la Preşedinţie Mircea Diaconu.