Orban, replică pentru Boc, care a spus că ”i s-a terminat benzina”: Unii colegi îmi spun ”Duracell”

Liderul PNL Ludovic Orban le răspunde colegilor de partid care îl acuză că ”i s-a terminat benzina”, cărora le transmite că ”viitorul este al maşinilor electrice, iar bateria sa este una performantă”.

"Domnul Boc, de exemplu, a spus că mi s-a terminat benzina. Şi am recunoscut, într-adevăr nu am mai achiziţionat benzină. Nu mai am benzină pentru că viitorul sunt maşinile electrice şi nu mai e nevoie de benzină, e nevoie de baterii. În materie de baterii, le-am povestit cum unii dintre colegii şugubeţi îmi spun 'Duracell', că nu îşi imaginează cum am capacitatea de a lucra de dimineaţă până noaptea, stau ca pe baterii. Deci nu am nevoie de benzină, am tot ce-mi trebuie. Am o energie suficient de mare astfel încât să ofer şi mai mult Partidului Naţional Liberal decât am oferit în cei patru ani cât am condus partidul", a spus Ludovic Orban, el fiind întrebat într-o conferinţă de presă de la Iaşi ce mai are de oferit partidului în condiţiile în care sunt liberali care îşi doresc un suflu nou, relatează Agerpres.

Orban a ţinut să sublinieze că atunci când a preluat conducerea PNL, formaţiunea politică se afla într-o stare "destul de proastă".

"Să nu uităm că atunci când am preluat partidul, acesta se afla într-o stare destul de proastă. Un partid de opoziţie în care lumea era demoralizată, nu mai avea încredere în victorie. Am câştigat aproape toate bătăliile şi am dus partidul în postura de principal partid de guvernământ", a mai menţionat Ludovic Orban.

Liderul liberal s-a aflat sâmbătă la Iaşi, într-un turneu electoral privind alegerile interne, ocazie cu care s-a întâlnit cu primarii liberali, consilierii locali şi judeţeni, reprezentanţii administraţiei locale şi judeţene, precum şi cei ai filialei partidului.

Ce se întâmplă cu SIIJ

În aceeași conferință de presă, Ludovic Orban a mai declarat că ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a sesizat Comisia de la Veneţia cu privire la proiectul de desfiinţare al Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ) fără să îl informeze pe premier şi pe partenerii din coaliţia de guvernare, iar acest lucru întârzie adoptarea în Parlament a iniţiativei respective.

El a reiterat că după ce se va primi răspunsul Comisiei de la Veneţia, se va convoca o sesiune extraordinară a Senatului cu privire la adoptarea acestui proiect.

"De asemenea, am convenit ca imediat după ce decidem asupra acestei forme să convocăm o sesiune extraordinară la Senat, pentru este camera decizională, şi să adoptăm proiectul de lege de desfiinţare a secţiei speciale în forma pe care o vom conveni, ţinând cont de observaţiile şi punctele de vedere ale Comisiei de la Veneţia. Asta e realitatea. Eu nu dau vina pe nimeni", a mai afirmat Ludovic Orban.