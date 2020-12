Noul Guvern ar putea fi format de PNL, USR-PLUS şi UDMR. Ce ministere a cerut USR

Președintele PNL: Am făcut calculul mandatelor, ...

Formula noului Guvern este deja în lucru, deşi mai avem de aşteptat până să aflăm rezultatele alegerilor parlamentare. După demisie, Ludovic Orban, rămas în fruntea PNL, a demarat negocierile pentru o coaliţiei de guvernământ fără PSD.

După alegeri şi demisia premierului Orban, onducerea liberală s-a reunit marți în şedinţă pentru a discuta strategia de negociere în vederea formării unei majorităţi parlamentare şi a noului Guvern. După-amiază, liberalii se întâlnesc cu preşedintele Klaus Iohannis.

PNL ar putea obține, împreună cu USR și UDMR 244 de parlamentari, dintre care PNL ar putea avea 41 de senatori şi 95 de deputaţi, potrivit calculelor făcute de liberali - ceea ce ar însemna ca aceste 3 partide să formeze coaliţia de guvernare. Fiecare formaţiune vine însă cu propriile pretenţii.

Liberalii vor să dea premierul, dar vor să păstreze și câteva ministere.

Ce ministere a cerut USR-PLUS

USR, în schimb, a anunțat că nu vrea să vină la guvernare doar ca să-i sprijine pe liberali, ci pentru a guverna alături de PNL. Astfel că cei de la USR-PLUS vor două ministere importante: Finanțele și Justiția.

"Am făcut calculul mandatelor, concluzia este foarte clară - se poate forma o majoritate parlamentară fără PSD şi acesta este obiectivul nostru: de a forma o majoritate parlamentară în jurul PNL, fără PSD. Din calculul mandatelor reiese foarte clar că există această posibilitate politică şi PNL se va implica în negocieri pentru a forma o majoritate parlamentară", a afirmat Orban, la sediul PNL.

"Nu sunt definitive, aşteptăm să vedem finalizarea. Mai sunt încă de validat câteva procese-verbale, nu e încă decizia definitivă. (...) Poţi să spui 100% numai după ce ai rezultatele în toate secţiile de votare", a completat Ludovic Orban, conform Agerpres.

Rareş Bogdan: "Coaliţia este clară – PNL, USR-PLUS, UDMR"

Europarlamentarul Rareş Bogdan a anunţat că este clară coaliţia şi ea va fi formată din PNL, USR-PLUS şi UDMR, iar majoritatea este una confortabilă de 260 de parlamentari, cu 36 de aleşi în plus faţă de cei 234 necesari. El a adăugat că vor fi discuţii şi cu cei de la minorităţi care au în jur de 16 parlamentari, scrie News.ro.

„Dacă vom începe cu bătălii pe funcţii, dacă vom zice – ba vrem aia, ba vrem ailaltă, ba că vrem atâta la sută. Vă spun că nu s-a discutat aşa ceva. Discutăm pe programe, discutăm pe dezvoltare. Coaliţia este clară – PNL, USR-PLUS, UDMR şi de aici încolo am înţeles că e clar PMP nu a intrat în Parlament, deci rămân celelalte trei partide de dreapta cu o majoritate de 244 de deputaţi şi senatori la această oră plus 16 de la minorităţi. Deci avem o majoritate confortabilă de 260 cu aproximativ 36 de parlamentari în plus faţă de cei 234 necesari. De aici încolo vom armoniza cele trei programe de guvernare, vom sta de vorbă pe fiecare chestiune. Vom discuta despre PNRR şi sperăm ca cei de la USR-PLUS să ne accepte cât mai mult din Programul nostru pe Rezilienţă. Vom căuta să facem ceea ce e bine pentru România, pentru că nu putem duce România în criză”, a afirmat Rareş Bogdan marţi la sediul PNL.

Eurodeputatul liberal a adăugat că partidul va sta de vorbă şi cu minorităţile.

„Vom sta de vorbă şi cu minorităţile. Fac parte din poporul român. Aceasta este frumuseţea acestei ţări”, a completat Bogdan.



Ludovic Orban: "Sunt posibili parteneri USR-PLUS şi UDMR"

Potrivit acestuia, posibili parteneri cu care PNL să formeze majoritatea parlamentară sunt USR PLUS şi UDMR.

"Evident, sunt posibili parteneri cei de la USR PLUS, cei de la UDMR. (...) Eu cred că formaţiunile politice, posibil partenere, înţeleg situaţia României şi sunt convins că, după negocieri, se va ajunge la o formulă stabilă de Guvern, la o formulă care să poată să pună în practică programul de guvernare bazat, evident, pe planul naţional de dezvoltare pe care noi l-am prezentat", a indicat preşedintele PNL.

De asemenea, Orban a negat că preşedintele Iohannis i-ar fi cerut demisia, spunând că a fost "o decizie personală".

