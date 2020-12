PNL și USR-PLUS sunt „condamnate” să guverneze împreună, crede analistul politic Radu Magdin

PNL și USR-PLUS sunt „condamnate” să guverneze împreună și să găsească o formulă să scoată țara din criză, crede analistul politic Radu Magdin.

Radu Magdin crede că alianța trebuie să găsească un echilibru în formula guvernamentală pentru a trece ţara printr-o criză "deloc uşoară".

„Rezultatul alegerilor este o combinaţie de previzibil şi imprevizibil. Pe de-o parte, s-au schimbat puţine legate de componenţa viitoarei guvernări: PNL şi USR PLUS sunt, chiar mai mult decât înainte, condamnate să guverneze împreună şi să găsească un echilibru în formula guvernamentală pentru a trece ţara printr-o criză deloc uşoară. Pe de altă parte, am avut surpriză după surpriză în legătură cu scorul partidelor. Puţini se aşteptau ca PNL să nu aibă un rezultat peste PSD, dar am văzut o victorie la puncte clară a social-democraţilor. Puţini se aşteptau ca Pro România să nu intre în Parlament, mai ales că este un partid cu doi foşti prim-miniştri - iată că s-a întâmplat. PMP a performat poate mai bine decât era aşteptat, dar încă se zbate la limita pragului electoral. Poate cel mai important, avem un partid nou în Parlament, AUR, căruia i se lipesc tot felul de etichete pentru că este atât de puţin cunoscut publicului larg", a spus luni Radu Magdin, citat de Agerpres.

Comentând rezultatul obţinut de AUR în alegeri, Radu Magdin spune că această formaţiune pare că "a apărut de nicăieri", având o "evoluţie galopantă".

„Aş numi rezultatul AUR evoluţie galopantă - pare că partidul a apărut de nicăieri. După un rezultat slab la locale, a explodat la parlamentare. Deja vedem analiza declaraţiilor liderilor acestuia (sau a celor care au candidat pentru Parlament), iar unele dau motive serioase de îngrijorare. Să sperăm că, după ani în care scăpasem de această problemă, nu ne-am pricopsit în aceste alegeri cu un partid de extremă dreaptă. Este datoria liderilor acestui partid să-şi arate apartenenţa la valorile democratice şi distanţa faţă de episoade de condamnat ale istoriei noastre. AUR va fi privit cu foarte multă atenţie atât în ţară, cât şi dinspre partenerii noştri europeni şi americani. Vom vedea dacă partidul este mai mult decât o pată de culoare sau dacă poate aduce contribuţii legislative solide în viitorul Parlament", susţine Magdin.