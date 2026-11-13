Întâlnirea marchează prima discuţie la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenţei artificiale (AI), a informat Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

Pe lângă discuţiile în plen, lucrările vor include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, şi cu laureatul Premiului Nobel prof. Geoffrey Hinton.

Preşedintele va puncta urgenţa ca Uniunea Europeană să îşi accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependenţe critice şi orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada şi Japonia, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Investiții și acces la tehnologie

Potrivit sursei citate, preşedintele va sublinia că este important pentru companiile europene şi administraţiile publice să aibă acces la tehnologii, iar aplicaţiile bazate pe AI să poată fi utilizate în industrie şi în economie pe cuprinsul întregii Uniuni. Un astfel de demers va necesita mobilizarea capitalului public şi privat, Fondul European de Competitivitate din viitorul buget european urmând a fi un instrument cheie în acest demers.

În acelaşi timp, Nicuşor Dan va evidenţia nevoia de a gestiona cu responsabilitate implicaţiile generate de AI în societatea noastră şi de a pregăti soluţii optime pentru provocările suplimentare pe care le aduce AI, inclusiv în ceea ce priveşte piaţa muncii.

"Actorii maligni folosesc inteligenţa artificială pentru a lansa atacuri cibernetice, ţara noastră fiind printre statele membre afectate de aceste acţiuni. În condiţiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democraţiilor, preşedintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislaţiei europene şi dezvoltarea cooperării cu partenerii internaţionali pentru a asigura utilizarea în siguranţă a AI la nivel global", a transmis Administraţia Prezidenţială.