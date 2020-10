Ce a găsit Nicușor Dan la Primăria Capitalei. "Sunt datorii în valoare de 3 miliarde de lei"

Primarul general Nicuşor Dan a anunţat, joi seară, că a făcut o primă evaluare a instituţiei şi a constatat că sunt 6.000 de litigii pe care le are municipalitatea, ceea ce arată că ”ceva nu funcţionează”.

”Am avut azi o primă zi de aveluare a instituţiei. Aşa cum am spus, primele zile mă voi ocupa de chestiunile urgente şi mă voi asigura că instituţia poate să funcţioneze”, a declarat, joi seară, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Acesta a explicat că a făcut o evaluare a Direcţiei Juridice şi o evaluare preliminară a situaţiei financiare.

”Primăria Capitalei are în prezent 6.000 de litighii, ceea ce arată că ceva nu funcţionează”, a afirmat primarul general.

Datorii însumate de 3 miliarde de lei

Citește și Nicuşor Dan: În această iarnă vom avem câteva sute de avarii la rețeaua de termoficare

”Situaţia financiară este cea de care am vorbit în campania electorală. În linii mari, Primăria Capitalei şi instituţiile din subordine au datorii de 3 miliarde de lei. Nu am pus la această sumă care sunt datoriile companiilor”, a adăugat primarul.

Acesta a discutat şi cu instituţiile implicate în combaterea noului coronavirus.

”Am avut o discuţie în care am invitat reprezentanţi din DSP, DSU, MS, Poliţia Naţională, Poliţia Locală, Jandarmerie, reprezentanţi ai Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. O primă observaţie că multe dintre aceste instituţii nu au colaborat între ele şi promisiunea pe care o fac este că mă voi asigura ca aceste instituţii să colaboreze între ele. Am abordat situaţia spitalelor, am abordat situaţia ambulanţelor, am abordat chestiunea testării ce e important să facem în săptămânile următoare, adică către ce categorii de oameni ne vom duce cu testarea în săptămânile următoare. Am abordat şi chestiunea socială, cum să facem ca acele măşti care există deja să ajungă la persoanele vulnerabile care au nevoie de ele şi cum să facem ca persoanele vulnerabile să primească asistenţă la domiciliu pentru a nu se expune riscului de a ieşi afară din casă”, a mai declarat primarul.

Nicușor Dan a explicat că există disponibilitate pentru ca spitalele din subordinea primăriei să intre în circuitul pentru bolnavii de coronavirus.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!