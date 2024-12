Care ar fi motivul pentru care PSD s-a retras de la negocieri. Surse: Nimeni nu ar fi vrut să preia Ministerul Finanțelor

Surse politice spun însă că PSD s-a retras din cauza funcției de premier și a măsurilor dure care trebuie luate anul viitor. Ilie Bolojan a declarat că are rezerve cu privire la credibilitatea lui Marcel Ciolacu pentru a-și asuma funcția de premier. Iar așa-numita ordonanță trenuleț care ar conține și înghețarea indexării pensiilor și salariilor în 2025, a fost lăsată de Ciolacu în sarcina viitorului Guvern. Din cauza instabilității politice, piețele economice au reacționat negativ.

Marcel Ciolacu le-a reproșat partenerilor de discuții jigniri și atacuri.

Marcel Ciolacu, președintele PSD: „A început USR să facă acest balet, ținând cont că vor urma alegerile prezidențiale. Eu vă spun, după ce stai la masă, ore în șir, zile în șir, unii dintre partenerii care sunt la masă că le este silă și se murdăresc, dar asta este, trebuie să facă cu PSD-ul guvernare, eu în acest film nu vreau să mai fiu. Eu cred că și colegii mei, mai ales că am vorbit cu mulți înainte de a lua această decizie, nu mai poate să accepte această atitudine.”

Nu a pomenit însă nimic despre faptul că liderul interimar PNL, Ilie Bolojan, a transmis într-un interviu acordat Hotnews că, deși PSD este îndreptățit să dea premierul, având în vedere scorul luat la parlamentare, Marcel Ciolacu nu ar fi neapărat cel mai potrivit pentru funcție.

Ilie Bolojan, președinte interimar PNL: „PSD, fiind partidul care are cele mai multe mandate, are dreptul să își susțină candidatul la funcția de premier. Acum discutând foarte deschis. Dar este clar că domnul Marcel Ciolacu trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal, rezerva de autoritate și de credibilitate.”

Și ordonanța de urgență prin care ar trebui să se amâne indexarea pensiilor și a salariilor ar fi un motiv de neînțelegere, spun surse din cadrul negocierilor. Marcel Ciolacu nu a fost de acord, în ultima ședință de Guvern, să aprobe această ordonanță și astfel a pasat responsabilitatea următorului Executiv, spre nemulțumirea celorlalți lideri politici.

Surse politice spun de asemenea că nimeni nu ar fi vrut să preia Ministerul Finanțelor, pentru că urmează un an greu din punct de vedere economic. Iar de acolo au pornit mai multe discuții în contradictoriu.

În plus, ieșirea USR-ului de la guvernare i-a făcut pe lideri să împartă iarăși numărul de ministere. Potrivit unor surse, cei de la UDMR le-ar fi cerut social-democraților încă un minister. Cei din PSD nu ar fi vrut să cedeze și le-ar fi spus colegilor de la PNL să renunțe la un minister. Dar și liberalii ar fi refuzat.

În acest context politic tulbure, imediat după anunțul lui Marcel Ciolacu, investitorii au reacționat.

Bursa de Valori București a înregistrat noi scăderi după o perioadă oricum tensionată, din cauza incertitudinilor politice. Indicele BET, care cuprinde principalele companii listate, a scăzut cu peste 2 procente. Cursul valutar rămâne deocamdată stabil.

