Cele mai ciudate căutări ale românilor care au făcut cumpărături online în 2024: de la mașina de tocană la cine a făcut buba

În 2024, românii au comandat detergenți, au căutat aparate de aer condiționat, dar au visat și la mașini de tocană sau și-au pus întrebări existențiale în timp ce făcueau căutări pe motorul de căutare al eMAG, cel mai mare magazin online din România: „Ce-mi place cel mai mult la cum sunt eu?”.

Cele mai surprinzătoare căutări din 2024

Să se știe!

Nu vreau să dorm singur

Nu îmi place cum funcționează

Am luat medical

Program casa de pensii Mureș

Deschide comanda

Am întrebat la eMAG

Ce înseamnă o minusculă?

Cine a făcut buba?

Cum să cureți mobila din lemn melaminat?

Cât costă un gram de aur de 24k?

Cât costă un papagal albastru?

Ce-mi place cel mai mult la cum sunt eu?

Cine face seif în perete cum se cheamă?

Aparatură smart, care nu s-a inventat

Mașină de tocană

Mașină spălat vase Bosch care se deschide singură

Dispozitiv de înlăturare a părului de pe păsări

Respirator somn

Telecomandă fără fir pentru controlul aparatelor

Cadouri roz cu miros și ochi albaștri

Dicționar român englez cald

Perie roz cu miros

Ciolofan împachetat cadouri

Scoici de clopoțel de vânt

Brățară albastră cu ochii albaștri

Mireasă, caut rochie falsă

Inele tot degetul

Rochie de mireasă falsă

Calendar machiajuri

Ferme distopice

Gheare (picioare) pasăre kg

Set de câini cu tematică de Crăciun

Ferma de copi

Cal capacitate până la 20 kilograme

De toate de pinguin curte

Cărți apocaliptice

Cuci pe creier

Păstrător

Plasturiacila

Pentru Rinichi în cutie portocalie

Ceas cu cuc rotund de adulți

Brain wash

Decoratori originali

Huse scaune nunți Skoda

Tapet care seamănă cu gresie

Decor terapii

Pom cu floare albă cu miros

Husa are un spațiu special pentru depozitarea unui Apple Pen

Imagine foc

Topul celor mai căutate categorii de produse în 2024:

Aparate de aer condiționat

Căști wireless

Smartwatch

Frigidere

Lego

Aspiratoare

Telefoane

Televizoare

Air fryer

Topul celor mai comandate produse în 2024:

· Detergent de rufe capsule Ariel All in One PODS Arctic Edition, 2x69 buc, 138 spălări

· Servețele umede Huggies Pure, 10 pachete x 56, 560 buc

· Servețele umede Pampers Fresh Clean, 12 pachete x 52, 624 buc

· Aleza bebeluși, 60x60 cm

· Șervetele umede Pampers Sensitive, 12 pachete x 52, 624 buc.

· Lavetă microfibră Eco 40 x 40 cm, Cârpa Magică

· Scutece-chiloțel Pampers Pants XXL Box Mărimea 5, 12-17 kg, 152 buc

· Formula de lapte praf Topfer Bio Kinder Lactana, 500 g, de la 1 an

· Gel spumant Bioderma ABCDerm, 1000ml

· Cafea Boabe Lavazza Crema e Aroma, 1 Kg

Cele mai multe comenzi au fost plasate anul acesta din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov.

