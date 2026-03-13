Totodată, Muraru afirmă că ”PSD împreună cu AUR şi Simion au pus la cale o conspiraţie prin care vor să facă bugetul României ţăndări”.

”Acest lucru nu înseamnă decât sabotarea ţării”, a declarat Alexandru Muraru.

El consideră că ”jocul politic făcut de PSD şi AUR ne arată că sunt într-un tandem şi au un obiectiv comun, înlăturarea lui Ilie Bolojan”.

”Este un joc periculos, care poate arunca ţara în aer. Suntem într-o criză majoră geopolitică, evenimentele din Orientul Mijlociu influenţează toată economia mondială, cu repercusiuni asupra economiei mondiale. Orice criză politică acum ar putea arunca ratingul de ţară al României în categoria „junk”. PSD trebuie să oprească de urgenţă înţelegerile pe sub masă cu AUR şi să se întoarcă la raţiune”, a precizat liberalul Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, protocolul de colaborare al coaliţiei presupune onestitate, responsabilitate şi respectarea programului de guvernare cu care acest Executiv a fost învestit.

Muraru adaugă că PNL nu va accepta ”sabotarea” ţării şi folosirea bugetului ca pretext.

”Bugetul României nu este instrument de şantaj la adresa lui Ilie Bolojan, el trebuie să fie oglinda în care să se reflecte toate reformele adoptate. Să fie foarte clar: AUR nu trebuie să devină arbitrul bugetului României. PSD nu are voie să lase AUR, cel mai iresponsabil partid din România, să distrugă stabilitatea economică a ţării, la indicaţiile Moscovei”, a mai spus liberalul Alexandru Muraru.