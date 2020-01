Ministrul Sănătății, Victor Costache: ”Nu văd unde am greșit și ce anume mi se impută”

Ministrul Sănătății Victor Costache a răspuns, joi, la acuzațiile apărute în spațiul public referitor la banii care ar urma să ajungă de la stat la clinici medicale private.

Jurnaliștii de la Libertatea.ro susțin că Victor Costache ar fi facilitat accesul unor clinici private, printre care și spitalul din Sibiu la care lucrează, la programe derulate cu bani publici.

Într-un mesaj postat pe Facebook, ministrul afirmă că operațiile pe care le face la o clinică privată sunt pro bono, dar că a semnat un contract de muncă pentru că așa îl obligă legea.

De asemenea, el reamintește faptul că, înainte de a prelua mandatul, a făcut demersuri ”la cea mai înaltă instituție a statului, abilitată în acest domeniu, Agenția Națională pentru Integritate”, care a stabilit că nu încalcă legea.

Mesajul complet al ministrului Sănătății Victor Costache:

”Referitor la informațiile prezentate de jurnaliștii de la Libertatea, prin care sunt acuzat că deși am jurat credință poporului român, am semnat un angajament de fidelitate față de un angajator privat, reamintesc că am depus și jurământul lui Hipocrat față de pacienții români.

Ca ministru am făcut toate demersurile legale pentru a mă convinge că în timpul meu liber pot profesa. Nu e un moft, ci o necesitate. Pot salva vieți, când nu sunt la minister. Fac acest lucru din pasiune, rupând din timpul alocat familiei mele. Și credeți-mă, e greu să aleg: să merg în sala de operații sau să stau alături de copiii mei. La Spitalul Polisano, așa cum am spus aseară la B1 TV, operațiile sunt pro bono, dar legea m-a obligat să semnez un contract de muncă. Jurnaliștii l-au prezentat, dar precizez că aveam nevoie de acest contract ca să profesez LEGAL în weekend, ca medic primar. Altfel, ar fi însemnat să fac operații în afara Legii.

Pentru a evita orice discuție, înainte de a prelua mandatul de ministru, am făcut demersuri la cea mai înaltă instituție a statului, abilitată în acest domeniu, Agenția Națională pentru Integritate. Vă citez din documentul primit de la ANI: ”din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că funcția de membru în cadrul Guvernului simultan cu desfășurarea de activități medicale în baza unui contract individual de muncă, nu este de natură a genera o situație de incompatibilitatea din perspectiva legii 161/2003 cu modificările și completările ulterioare”.

Așadar, nu văd unde am greșit și ce anume mi se impută în faptul că mi-am propus să operez în continuare. Mi cere să-mi încetez activitatea de chirurg?! Puteam să fac un contract de voluntariat, dar legea nu permite spitalelor private să facă astfel de contracte cu medicii. Contractul meu este pe o sumă minimă, pentru un chirurg cu specializarea și calificările mele, fiind încadrat pe grilă ca medic primar. Operațiile în sine, care în mod normal se plătesc, am ales să nu fie remunerate în cazul meu.

Nu am ascuns niciodată acestă situație și am prezentat public faptul că operez în weekend, încă din data de 24 noiembrie 2019. http://www.turnulsfatului.ro/…/victor-costache-ministrul-s…/

În mod indubitabil, jurnaliștii au datoria de a prezenta opiniei publice informații de interes public, inclusiv despre mine. Dar, consider că un act jurnalistic trebuie să se bazeze pe acte și fapte, prezentate pe cât posibil imparțial și responsabil, nu pe concluzii prestabilite și elemente însăilate doar pentru a confirma respective concluzii deja trase.

Sunt un om onest, care nu are nimic de ascuns și care muncește cu pasiune pentru a-și face treaba bine, iar activitatea mea sper că o dovedește oricui este de bună-credință. Din acest motiv, nu voi accepta ca cineva să prezume în privința mea acțiuni sau intenții reprobabile doar pentru că un act de reformă în sistemul de sănătate deranjează anumite interese nedeclarate. Îi invit pe toți cei care doresc să contribuie la dezbaterea legată de sistemul de sănătate să o facă în mod deschis, asumat, cu argumente pe fond, ținând cont de un principiu esențial: în activitatea medicală pacientul este singura prioritate!”

La două săptămâni după ce a fost învestit în funcție, ministrul Victor Costache ar fi modificat criteriile prin care un spital se poate califică la programul pentru pacienții cu infarct miocardic acut.

Din documentele publicate de jurnaliștii de la Libertatea reiese că șeful de la sănătate a rescris criteriile legale astfel încât și unitățile care au un singur angiograf devin eligibile și pot participa la programe susținute din bani publici.

Jurnaliștii de la Libertatea susțin că modificarea este făcută special pentru spitalul privat din Sibiu, unde profesează ministrul.

Conform legii, medicii din ministerul Sănătății pot profesa, dar numai în unități sanitare private.