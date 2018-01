Miniștrii Cabinetului Dăncilă au fost audiați pe bandă rulantă, însă n-au scăpat de bâlbe

Al 3-lea guvern PSD-ALDE de după alegeri a obținut susținerea Parlamentului și a trecut cu 282 de voturi ”pentru”. Cabinetul Dancilă este primul din istorie care are în frunte o femeie.

Viorica Vasilică Dancilă a promis deja că în timpul mandatului nu va introduce nicio taxa nouă.

Miniștrii săi au fost audiați pe bandă rulantă.

Mulți dintre ei au citit în viteză pagini întregi din programul de guvernare și au făcut tot posibilul să evite întrebările opoziției, dar asta nu i-a scăpat de bâlbe.

Vizibil emoționat, ministrul Economiei, Dănuț Andrușca, și-a citit pe nerăsuflate prezentarea de pe foaie. Cum parlamentarii dădeau semne de plictiseală, președintele comisiei l-a oprit.

Momentul a fost taxat de deputatul PNL Daniel Zamfir, dar și de fostul președinte Traian Băsescu.

Daniel Zamfir, deputat PNL: "A cam flușterit foițele alea din față, eu nu prea am înțeles mare lucru".

Proaspăt validat în funcția de ministru, Andrușca s-a pierdut cu firea și în fața presei...

Dănuț Andrușca: ”Deci voi face tot ce-mi stă în putințe pentru dezvoltarea economiei românești. Dar un rol important va avea, pentru în cadrul economiei, îmi cer scuze, ca sunt emotționat.

O a doua propunere și susținere din partea mea va fi pentru crearea de noi locuri de muncă. Dar noi locuri de muncă mai bine plătite! O a treia, un al treilea obiectiv ..”

Jurnalist: Cum veți face asta?

Dănuț Andrușca: ”E trecut în programul de guvernare. Nu vreau să intrăm în detalii”.

Jurnalist: Dar românii nu trebuie să știe cum veți proceda?

Dănuț Andrușca: ”O a treia viziune este pentru susținerea ... tuturor producătorilor”.

Dănuț Andrușca este unul dintre liderii PSD Neamț. Deputat din 2017, a fost puternic susținut de Ionel Arsene, liderul de filiala arestat pentru 30 de zile pentru trafic de influență.

Noul ministrul al Economiei s-a aflat conducerea mai multor companii, dar nu se poate lăuda cu multă inițiative în Parlament. Are însă mai mult de 10 terenuri, un apartament și o casă spațioasă, toate în județul Neamț.

Mult mai pregătit în față camerelor de filmat a fost actorul George Ivașcu, ajuns ministru al Culturii direct din fotoliul de director al Teatrului Metropolis. Discursul citit cu intonație nu i-a impresionat însă pe toți cei prezenți.

Kelemen Hunor: ''Până în iunie, la schimbarea echipei guvernamentale, din tot ce ați prezentat, ce veți realiza și din ce buget?''

George Ivașcu: ''Nu știu cu ce să încep... iertați-mă....sunt atâtea întrebări. Miniștrii trec, cultura rămâne''

Membru al Marii Loje Masonice, Ivașcu are, potrivit celei mai recente declarații de avere, o casă lângă București, peste 150.000 de lei în conturi, dar și mai multe împrumuturi luate. El a fost susținut puternic de primărița Capitalei și de edilul sectorului 3 în funcția de ministru.

O schimbare importantă ''de peisaj'' a făcut și Anton Anton. Fost ministru al Educației în Cabinetul Tăriceanu, Anton a trecut la Energie în noul Guvern. A fost validat fără probleme de parlamentari, iar la finalul audierii a ținut să spună presei ce ni se poată întâmplă dacă rămânem în ''până'' de curent.

Anton Anton, ministrul Energiei: ''Nu avem energie, nu se aprinde becul de-acolo cu care filmăm, nu merge telefonul, nu funcționează nimic''.

Doctor inginer, Anton Anton a ținut să explice și de ce nu-și va schimbă adresa de e-mail, care începe cu ''profesoruldefluide''.

''O viaţă întreagă am fost profesor de fluide. Eu am făcut maşini hidraulice. Am predat maşini hidraulice, m-am ocupat de pompe, de tot felul de fluide. Eu sunt profesorul de fluide".

Același ministru al Energiei și-a rotunjit veniturile și din activitatea de deputat.

Potrivit declarației de avere, Anton are două case de locuit și un apartament, 200.000 de lei în conturi și alte 17.000 de euro în depozite bancare.