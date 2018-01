Promisiuni, dar și ironii acide la audierile noilor miniștri. Filmul zilei

La Sănătate, Sport , IMM-uri şi Turism, a plouat cu promisiuni de mai bine din partea viitorilor demnitari, dar şi cu ironii acide dinspre opoziţie.

Cert este că toţi miniştrii propuşi au plecat cu aviz pozitiv. Opoziţia nu a reuşit să facă față coaliţiei la putere nici când a fost vorba de votul din comisiile de audiere.

Mezina Cabinetului Dăncilă, Ioana Bran, în vârstă de 31 de ani, propusă la Ministerul Tineretului şi Sportului a aşteptat mai bine de o oră şi jumătate ca să fie audiată de parlamentari. Poate de aceea părea obosită.

Când i-a venit rândul să răspundă la întrebări, i-a înfuriat pe unii dintre parlamentarii ai Opoziţiei.

Ioana Bran este la primul mandat de deputat. Anterior a fost consilier judeţean la Baia Mare, unde tatăl ei este un important producător de băuturi spirtoase. În declaraţia de avere, tânăra a trecut un apartament, un autoturism şi depozite bancare în valoare de 180.000 RON.

Şi noul ministru de la Sănătate, Sorina Pintea, a primit aviz favorabil în comisiile reunite din Parlament. Ea a susţinut că "trebuie pus pacientul în centrul sistemului" şi că e nevoie de legi corespunzătoare pentru vaccinare şi transplant.

Sorina Pintea: ”Până la urmă, sănătatea este un pacient care trebuie tratat. Vom face o comisie multidisciplinară, formată din minister, parlament, ONG-uri, asociaţii de pacienţi. Programul de sănătate pus la punct de PSD este un program generos.”

Senatorul USR, Emanuel Ungureanu: "Ne vom abţine cu gândul că nu veţi intra în spitale să tăiaţi panglici, nu pamblici, şi veţi fi un ministru al pacienţilor, nu al mafiei."

Sorina Pintea este managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare din anul 2013. La alegerile parlamentare din decembrie 2016 a fost aleasă senator PSD, însă a renunţat la funcţie în februarie 2017 în favoarea spitalului. Presa locală a scris că, în 2011, fiul său Ionuţ Pintea, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri şi ulterior condamnat la 6 ani de închisoare, fiind recidivist. În declaraţia de avere din 2016 Sorina Pintea afirma că are 3 terenuri intravilane în trei commune din Maramureş, un apartament în Baia Mare,două maşini, dar şi credite de peste 200 de mii de euro

Nici viitorul şef de la Turism, Bogdan Trif, n-a avut emoţii. A recunoscut că situaţia în domeniul pe care îl preia nu este deloc bună şi a declarat că vrea să crească investiţiile.

Bogdan Trif are 41 de ani, este de profesie Agronom, preşedinte al PSD Sibiu şi comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu. Potrivit ultimei sale declaraţii de avere, are un apartament şi o maşină. Nu are depozite bancare dar nici datorii.

Viorel Ştefan, propus vicepremier pe probleme economice, fără portofoliu în actualul guvern, dar fost ministru la finanţe în guvernul Grindeanu, a motivat de ce nu s-a descurcat în mandatul trecut. Spera însă că nu va mai avea probleme.

Viorel Ştefan: ”N-am putut să fac ce mi-am propus. Am comunicat prost.”

A fost crezut pe cuvânt şi validat. Rămâne de văzut cum se va înţelege cu Liviu Dragnea, care îi reproşa în trecut ca în proiectul de buget nu sunt cuprinse anumite măsuri promise de PSD. Este considerat însă un bun finanţist şi este respectat atât de membrii comisiei de buget din rândul Puterii cât şi de către cei din Opoziţie. Ştefan are în proprietate un teren intravilan de peste 2500 metri pătraţi în Galaţi (cumpărat în 2010), două apartamente (unul în Capitala şi altul în Galaţi) şi o casă în Galaţi. Are două maşini, 10.000 de euro şi două credite,unul de 110.000 de dolari altul de 1,3 milioane de lei.

Fără griji a trecut luni de comisie şi ministrul pentru IMM-uri, Radu Oprea. După audieri întrebat fiind despre dosarul de evaziune fiscală în care a fost implicat ca administrator de firma a susţinut că are un cazier curat.

Radu Oprea: ''O instanță a României, Camera Preliminară a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a pronunțat, a considerat că eu nu trebuie să fiu trimis în judecată. Rechizitoriul a fost anulat ca nelegal. Contractele cu statul despre care se vorbește în media cifrei de afaceri în ultimii 12 ani probabil că reprezintă 1% sau 2%. Cred că nu este o rușine și nu trebuie condamnată ideea de a avea o afacere chiar și cu statul român."

Radu Oprea în vârstă de 47 ani este la al doilea mandat de senator. Anterior, a fost prefect de Prahova. În 2016, numele sau a fost menţionat într-un dosar anchetat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, în care erau vizate două societăţi controlate de Oprea.

Potrivit declaraţiei de avere, deţine bijuterii în valoare de 40.000 de euro şi are împrumuturi în valoare de 300.000 RON şi 250.000 Euro.

De audieri a scăpat repede şi Natalia Intotero propusă pentru funcţia de ministru al romanilor de pretutindeni. Are 42 de ani, a terminat facultatea de Litere şi este la al doilea mandat de deputat. În 2009 a devenit, dintr-un simplu director de şcoală, secretar de stat în Ministerul de Externe, stârnind destule zâmbete prin lipsa de pregătire pt un asemenea post. Ulterior, s-a făcut cunoscută pentru un interviu în care îi sfătuia pe românii săraci să stea în ţară, să-şi ia trei meserii şi să muncească.

În 2012 a fost secretar de stat în cabinetul Ponta 1, la acelaşi Departament. Potrivit declaraţiei de avere, deţine împreună cu soţul său, un cetăţean italian, 1,4 hectare de teren agricol şi 0,8 hectare de teren intravilan, o casă de locuit, trei spaţii comerciale şi 5 autoturisme.