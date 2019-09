Meleşcanu, despre excluderea din ALDE: „E ilegală. Îmi voi căuta dreptatea în justiţie”

Preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, a anunţat joi că îşi va "căuta dreptatea în justiţie", după ce a fost exclus din ALDE.

El consideră această decizie este neconstituţională şi ilegală.

"Din păcate, s-a adoptat o decizie de excludere a mea din ALDE care este perfect ilegală şi care de fapt nici nu există. Nu a fost pe ordinea de zi, nu a apărut niciun document, a fost o chestiune care doar s-a citit în şedinţă. Deci, din punctul meu de vedere ea este inaplicabilă, este anticonstituţională, contravine Regulamentului privind drepturile parlamentarilor şi din această cauză mi-a rămas o singură modalitate, de a-mi căuta dreptatea în justiţie. Şi voi face", a declarat Meleşcanu la Parlament.

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunțat miercuri în plenul Senatului că Teodor Meleșcanu a fost dat afară din acest partid, după ce a candidat la șefia Senatului din partea Partidului Social Democrat, contrar ordinelor ALDE.

Tăriceanu a precizat că Meleșcanu și-a pierdut automat calitatea de membru ALDE, potrivit deciziilor acestui for anunțate încă înainte de votul pentru președinția Senatului.

”În baza deciziilor statutare din forul ALDE, domnul Meleșcanu își pierde de drept calitatea de membru ALDE și membru în grupul senatorial. Prin urmare, am făcut în acest sens o adresă pe care am depus-o la biroul președintelui și vreau să vă aduc la cunoștiință că regulamentul la articolul 19, punctul 1, zice așa: orice modificare intervenită în conducerea sau componența unui grup parlamentar se aduce în cunoștință în scris președintelui Senatului sub semnătura liderului de grup. Am făcut acest lucru.” - a spus Tăriceanu.

Și, odată cu eliminarea lui Meleșcanu din ALDE, partidul lui Tăriceanu a pierdut și grupul parlamentar din Senat, deoarece, potrivit regulamentului, este nevoie de 7 parlamentari pentru a forma un astfel de grup, iar prin plecarea lui Meleșcanu au mai rămas .. 6.

”.. a invocat faptul că grupul ALDE nu mai poate funcționa deoarece numărul de 7 era asigurat prin prezența domnului Meleșcanu. Bine. Atunci vă rog să luați act de prevederea regulamentară și să luăm act oficial de desființarea grupului ALDE prin eliminarea domnului Meleșcanu.” - a mai spus Tăriceanu care a anunțat totodată că va depune o notificare oficială la Senat pentru formarea unui nou grup parlamentar ”mixt”.