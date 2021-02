Liderul UDMR: Să impozităm pensiile speciale cu 99% ce depășește indemnizația președintelui României

Vicepremierul Kelemen Hunor propune impozitarea pensiilor speciale la un nivel raportat la indemnizația președintelui României, astfel încât să nu mai existe pensii de 70.000 de lei.

Mai exact, liderul UDMR vrea ca orice pensie care este mai mare decât indemnizația președintelui să fie impozitată cu 99% pentru valoarea care depășește salariul șefului statului.

În opinia sa, pensiile speciale de 70.000 de lei sunt ”o aberație”.

”Ori tăiem toate pensiile speciale, pensiile ocupaționale, toate care nu-s pe bază de contributivitate, or dacă le tăiem doar pe unele, nu facem un lucru corect, just din punct de vedere al echității sociale. În fața legii toți suntem egali. Nu mergem pe populisme ieftine. Eu aș merge, și asta e poziția noastră, să tăiem toate pensiile speciale și ocupaționale să le plafonăm la un nivel acceptabil. Să ai pensie de 70.000 de lei e inacceptabil. Deci cineva care a fost la CCR, a fost și parlamentar și procuror sau judecător are 70.000 de lei. Nu se poate așa aberație. Trebuie o abordare frontală. În rest, acest concurs de frumusețe nu vreau să-l cimentez deoarece durează de 10 ani”, a declarat Kelemen Hunor, pentru B1 TV.

Vicepremierul mai susține că aceste pensii speciale nu se găsesc la militarii care au fost în teatre de operații și nici la parlamentari, ci mai ales în cazul unor magistrați.

”Militarii care luptă pe front, pe teatre de război, cei care sunt în misiuni speciale la ONU etc.... Poate fi discutată separat orice soluție, dar un magistrat să iasă la pensie la 48 de ani, apoi se reagajează la stat... Ori un polițist, indiferent de gradul lui... La 50 de ani, oameni în forță sunt pensionari și se reangajează la stat și iau și pensie, și un salariu bun”, a mai spus liderul UDMR.

Liderii coaliției de guvernare au anunțat că au ajuns la un consens privind pensiile speciale. Însă mai au de rezolvat câteva probleme procedurale.

Pentru ca o asemenea lege să fie votată, proiectul trebuie să fie discutat şi într-o comisie specială.