Liderul deputaţilor USR-PLUS: Voiculescu nu pleacă nicăieri! Are toată susținerea noastră

Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, Ionuţ Moşteanu, a reacționat în scandalul provocat de evacuarea pacienților din spitalul Foișor și a anunțat că ministrul Vlad Voiculescu are ”toată susținerea” partidului, astfel că ”nu pleacă nicăieri”.

Într-un mesaj postat pe Facebook, despre care Moșteanu spune că este ”o veste proastă pentru mafia din sănătate”, acesta afirmă că ministrul Voiculescu ”e sub un asediu mediatic pentru că o caracatiță imensă din sănătate se simte amenințată”.

”Fie că sunt furnizori de echipamente și consumabile conectați politic și privilegiați dintotdeauna la licitații sau bine coordonați în tot felul de achiziții directe, fie că e vorba de marii directori și profesori inamovibili din sănătate în umbra cărora nu crește nimic de ani de zile, rețelele care se ocupă cu angajările pe șpagă în sistemul de sănătate, cu toții simt că se schimbă ceva și afacerile lor de milioane sunt amenințate. A început o eră nouă, cu transparență, cu concursuri și licitații corecte și ei nu pot accepta asta și s-au mobilizat să încerce să îl îndepărteze pe Vlad Voiculescu. Dar n-o să le mergă!

Vineri seară am avut o ședință a birourilor naționale reunite și cu toții i-am cerut lui Vlad să continue lupta pentru transparență și reforma din sistem. Corpul de control al premierului zice că e o problemă cu publicarea datelor de vaccinare. Noi zicem că e o problemă cu numărul de centre ”speciale” din etapa a doua de vaccinare și vrem să vedem cu toții că nu a sărit nimeni rândul. De aceea Birourile Naționale USR PLUS susțin demararea unei anchete de către Corpul de Control al Ministrului Sănătății privind existența centrelor “închise” de vaccinare, procedurile, accesul la ele și modul în care au respectat cadrul legal”- a anunțat liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor.

În finalul mesajului, el le transmite liberalilor că ”știm cu toții ce înseamnă pregătire de congres”, făcând aluzie la viitoarele alegeri pentru șefia PNL.

”Și în final un mesaj pentru unii parteneri de coaliție - știm cu toții ce înseamnă pregătire de congres, lupta internă și tentația acumulării de capital electoral prin ieșiri publice populiste. Este important însă să ne ridicăm cu toții la înălțimea responsabilității cu care am fost învestiți. Funcțiile vin și trec, dar dincolo de astea avem cu toții o misiune istorică - să învingem coronavirusul și să relansăm economia. Eu sunt de acord să avem oricând o discuție despre ce ar fi putut face mai bine colegii din executiv, prim ministrul, miniștrii, secretari de stat, responsabilii cu vaccinarea. Însă vom face asta împreună, în echipă, cu feedback constructiv așa cum trebuie să fie între parteneri loiali care vâslesc la aceeași barcă în aceeași direcție și vor să vâslească din ce în ce mai tare”. - mai spune Moșteanu.

Scandal în coaliție, din cauza evacuării pacienților din Spitalul Foișor

Premierul Florin Cîțu a vorbit, duminică, despre onoare, și a cerut demisia celor din spatele haosului de la Spitalul Foișor.

În schimb, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a acuzat conducerea spitalului Foișor că a întârziat nepermis de mult externarea ori transferul pacienților, în vederea transformării unității în spital-suport COVID.

Voiculescu a anunțat că operațiile anulate se vor putea efectua la Spitalul Clinic “Agrippa Ionescu”. Unii pacienți ar vrea, însă, ca intervențiile să fie făcute doar de medicul curant