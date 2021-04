Răspunsul lui Florin Cîțu, întrebat dacă îl va demite pe Vlad Voiculescu după scandalul de la Foișor

Întrebat dacă îl va remania pe ministrul Vlad Voiculescu, premierul Florin Cîțu a răspuns că astfel de decizii sunt luate de prim-ministru și nu se discută, ci sunt anunțate.

Florin Cîţu a declarat, întrebat duminică dacă îl va remania pe ministrul Vlad Voiculescu, în contextul în care unii liberali au afirmat că vor propune acest lucru, că astfel de decizii sunt luate de către premier şi ele nu se discută, ci vor fi anunţate, transmite News.ro.

„Eu vă spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare dată şi celor care au opinii politice în subiect: remanierea sau o decizie în acest Cabinet o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunţa”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat duminică după participarea la şedinţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI) la Ciolpani, judeţul Ilfov, dacă îl va remania pe ministrul Sănătăţii.

Chestionat dacă i-a cerut lui Vlad Voiculescu să fie mai transparent, în contextul în care ministrul Sănătăţii a ieşit la declaraţii concomitent cu el, prim-ministrul a precizat: „I-am cerut, nu acum, am cerut să fie prezentat un raport şi am cerut să facă declaraţii de presă săptămânal. De atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru de la toţi miniştrii, nu doar de la ministrul Sănătăţii. Am cerut transparenţă şi profesionalism, asta cer de la toţi miniştrii”.

Întrebat cine e responsabil pentru ce s-a întâmplat la Spitalul Foişor, premierul a replicat: „Am spus că această mutare nu e prima făcută. Au mai fost astfel de spitale transformate în unele pentru pacienţi COVID. Sunt şi eu foarte supărat de ceea ce am văzut la televizor. Detaliile tehnice v-au fost prezentate de Raed Arafat, probabil vor fi prezentate date şi de ministrul Sănătăţii. Vreau să vă spun că aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. (...) Este de văzut dacă mai există onoare în România."

Întrebat la cine se referă, premierul a răspuns: "Eu am spus şi în şedinţa CNCCI şi vă spun şi dumneavoastră, pentru că nu este normal după ce se ia o decizie să intervină prim-ministrul să vorbească şi cu primarul Bucureştiului, să vorbească şi cu managerul şi cu managerul de la DSP pentru a se aplica o decizie" În această situaţie trebuie să înţelegem cu toţii că avem un singur inamic, pandemia”.

De asemenea, chestionat dacă urmează şi evacuarea altor spitale care vor deveni unităţi sanitare pentru pacienţi COVID, şeful Guvernului a răspuns: „În acest moment, în Bucureşti situaţia pe care o avem arată că avem necesarul de paturi. La Foişor sunt 20 de persoane deja în secţia ATI. Dacă vom lua alte decizii vom comunica transparent de fiecare dată”.

Vicepreşedintele PNL Ben Oni Ardelean a anunţat, sâmbătă, că va solicita premierului Florin Cîţu, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, demiterea de urgenţă a ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu. Liberalii se reunesc luni în BPN, la ora 10.00.