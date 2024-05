Klaus Iohannis, despre incidentul dintre Roman și Vîlceanu: ”Nu am crezut că o să văd vreodată asta în Parlamentul României”

Șeful statului spune că acest incident este ”incalificabil”.

”Avem evenimente nedorite, din păcate made in Romania, este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României. Câteodată ştiţi că am mai văzut la televizor în alte ţări cum în Parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violenţă fizică. Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României aşa ceva, dar uite că am văzut. Este incalificabil şi sper că rămâne un incident absolut singular", a afirmat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită în Parcul Naţional Piatra Craiului, cu prilejul Zilei Internaţionale a Biodiversităţii şi în marja Zilei Europene a Parcurilor Naţionale Zărneşti.

Deputaţii Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut, marţi, o altercaţie în plenul Camerei Deputaţilor şi în afara sălii de plen, Roman susţinând că a fost agresat fizic "cu o lovitură cu genunchiul în zona nasului" şi că va depune plângere penală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: