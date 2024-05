Florin Roman, la ieșirea de la IML: Vîlceanu avea o "privire extrem de ciudată, era practic altcineva”

La ieşirea de la INML, Florin Roman a declarat că nu se aştepta la reacţia lui Dan Vîlceanu, dar şi că nu va renunţa la a depune plângere penală împotriva acestuia.

"Ceea ce a fost pentru mine şocant a fost reacţia domnului deputat Vîlceanu, o reacţie pe care eu personal nu pot să mi-o explic. Am văzut doar că este extrem de tulburat, că avea o privire extrem de ciudată. Ne cunoaştem de foarte multă vreme... Când cunoşti un om, nu te poţi aştepta, dacă îl cunoşti bine, şi nu ştii cum să reacţionezi. (...) Eu nu vreau să fac speculaţii, dar cred că, pentru a înlătura aceste speculaţii, aşa cum eu am venit la Medicină Legală, cred că şi domnul Vîlceanu ar fi bine să facă dovada faptului că a fost el şi nu altcineva", a afirmat Roman.

Acesta a menţionat că Dan Vîlceanu era un bun coleg, "plăcut, prietenos", nu au avut niciodată probleme sau conflicte şi, din punctul său de vedere, evenimentul din plen "are legătură cu modul în care se simţea domnia sa (Dan Vîlceanu - n.r.) azi".

Totodată, Florin Roman a explicat faptul că nu a fost vorba despre o bătaie, ci despre o agresiune.

"Practic, în urma acelei altercaţii, mi-a înfipt mână în gât, am ieşit în acest fel din sala de plen, iar în faţa plenului practic a fost o strângere puternică, a încercat canibalic să mă muşte în zona capului, m-am ferit, în momentul în care mi-am lăsat capul, mi-a împins capul cu mâna stângă şi m-a lovit cu genunchiul în zona nasului. (...) Văzând declaraţia domnului deputat Vîlceanu, care vorbea doar de o altercaţie verbală, am solicitat să demonstrez că omul minte şi că a fost cu totul şi cu totul altceva. A fost o agresiune, că nu a fost o bătaie, pentru că eu nu am reacţionat. Am avut acest instinct de a nu reacţiona pentru că i-am văzut, repet, figura tulburată, mi-am dat seama că omul pe care îl cunoşteam eu nu e acel om, era practic altcineva, s-a şi speriat după ce a conştientizat ceea ce a făcut, am văzut acea urmă de regret pe faţa lui şi de conştientizare, dar deja lucrurile erau consumate", a adăugat Florin Roman.

Deputatul PNL spune că a ieşit din sala de plen, pentru că a încercat să ferească Parlamentul de un astfel de gest "total deplasat şi necontrolat".

"Eu astăzi am făcut ceea ce spune la lege, ca orice cetăţean. În primul rând, în calitate de deputat, am solicitat Biroului permanent să pună la dispoziţie acele imagini pe care dumneavoastră le-aţi difuzat, pentru că acele imagini nu puteau fi date publicităţii decât cu acordul meu. Totodată, am solicitat în Biroul permanent întrunirea Comisiei juridice, am rugat Biroul permanent să întrunească Comisia juridică pentru a viziona imaginile şi pentru a aplica sancţiunile regulamentare, iar în plan penal m-am prezentat astăzi la IML, mi s-a făcut consultul, urmează să fie eliberat în câteva zile certificatul medico-legal constatator, iar în baza certificatului medico-legal constatator voi depune plângere penală împotriva acestui deputat huligan şi nu o fac decât pentru ca oamenii, cei care au văzut aceste imagini, să ştie că legea este pentru toţi şi că legea trebuie aplicată pentru toţi", a mai declarat acesta.

El a dat asigurări că nu va renunţa la plângerea penală.

